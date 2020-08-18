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Видео момента, когда Мелания Трамп снова оттолкнула руку Дональда Трампа, стало вирусным в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Видеоролик, где запечатлен момент, когда первая леди США Мелания Трамп в очередной раз оттолкнула своего супруга, стал вирусным в соцсетях.
Кадры сняты во время возвращения президента США Дональда Трампа в Вашингтон после встречи с избирателями. Его сопровождали супруга Мелания и их сын Бэррон.
Когда первая леди и президент спускались по трапу, выходя из самолета, он пытался взять свою супругу под руку, но так резко оттолкнула его.
Ролик посмотрели уже миллионы раз. Некоторые комментаторы высказали мнение о том, что Мелания так высказала пренебрежение мужу. Другие пользователи посчитали, что она просто пыталась удержать платье во время сильного ветра.
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Видеоролик, где запечатлен момент, когда первая леди США Мелания Трамп в очередной раз оттолкнула своего супруга, стал вирусным в соцсетях. Кадры сняты во время...
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