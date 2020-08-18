Видео момента, когда Мелания Трамп снова оттолкнула руку Дональда Трампа, стало вирусным в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Видеоролик, где запечатлен момент, когда первая леди США Мелания Трамп в очередной раз оттолкнула своего супруга, стал вирусным в соцсетях.

Кадры сняты во время возвращения президента США Дональда Трампа в Вашингтон после встречи с избирателями. Его сопровождали супруга Мелания и их сын Бэррон.

Когда первая леди и президент спускались по трапу, выходя из самолета, он пытался взять свою супругу под руку, но так резко оттолкнула его.

Ролик посмотрели уже миллионы раз. Некоторые комментаторы высказали мнение о том, что Мелания так высказала пренебрежение мужу. Другие пользователи посчитали, что она просто пыталась удержать платье во время сильного ветра.

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