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Видео момента, когда Мелания Трамп снова оттолкнула руку Дональда Трампа, стало вирусным в соцсетях

18.08.2020 20:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео момента, когда Мелания Трамп снова оттолкнула руку Дональда Трампа, стало вирусным в соцсетях

Видеоролик, где запечатлен момент, когда первая леди США Мелания Трамп в очередной раз оттолкнула своего супруга, стал вирусным в соцсетях.

Кадры сняты во время возвращения президента США Дональда Трампа в Вашингтон после встречи с избирателями. Его сопровождали супруга Мелания и их сын Бэррон.

Когда первая леди и президент спускались по трапу, выходя из самолета, он пытался взять свою супругу под руку, но так резко оттолкнула его.

Ролик посмотрели уже миллионы раз. Некоторые комментаторы высказали мнение о том, что Мелания так высказала пренебрежение мужу. Другие пользователи посчитали, что она просто пыталась удержать платье во время сильного ветра.

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Видеоролик, где запечатлен момент, когда первая леди США Мелания Трамп в очередной раз оттолкнула своего супруга, стал вирусным в соцсетях. Кадры сняты во время...
 
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