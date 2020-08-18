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Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб

18.08.2020 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую однозначную оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Дворце Независимости поднимались самые важные и актуальные темы, в том числе давление на государство, которое оказывается как внутренними, так и внешними силами.  

Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Создали в стране некий оппозиционный штаб – как-то он называется – для передачи власти. То есть появляется, как я раньше говорил, с кем вести диалог и прочее – они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало передать им власть.   

Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб

Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы.  

Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список.   

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую однозначную оценку оппозиционному штабу глава государства дал...
 
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