Источник материала: Новости Волковыска

Офицер-пограничник в/ч 2141 капитан Александр Васько обратился к силовикам на фоне массовых протестов против Лукашенко. Он впечатлён тем, как летом 2020-го сплотились белорусы, которые хотят жить в свободной от диктатуры стране.

«Такого уровня консолидации нации не знала новейшая история Беларуси. Нас всех объединяет непреодолимое желание жить в свободной стране, свободной от диктатуры и насилия», – сказал он.

Он не понимает, как силовики могли так жёстко разгонять мирные акции протеста.

«На прошлой неделе у меня в голове был вопрос – как же так, вы же наши пацаны. Но со временем приходит осмысление и я вынужден признать, что это не наши пацаны, их людьми назвать сложно», – заявил он.

По словам пограничника, он служит в армии 12 лет.

«Я мечтала служить своей Родине и своему народу, но пока полиция и армия защищают интересы только одного человека… Хочу обратиться к представителям так называемых правоохранительных органов. Сила не в оружии, не в тюрьмах и не в автозаках, а в правде, в чести и мужестве», – сказал он.

Видео: обращение офицера-пограничника Александра Васько