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«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автор фейка о погибших протестующих в Минске 9-10 августа дал показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Человек, который представился как Сергей Каравай – завотделением медпомощи, сообщил зарубежным журналистам о выдуманном числе погибших в результате беспорядков в Беларуси. Правоохранителям мужчина признался, что не имеет медицинского образования и форму работников скорой помощи надел, боясь за свою жизнь.
Сергей Каравай:
Скажите пожалуйста, откуда вами была взята эта информация, не соответствующая действительности с ваших слов?
Сергей Каравай:
То есть эта информация основана на ваших предположениях?
Сергей Каравай:
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«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования
Новости Беларуси. Автор фейка о погибших протестующих в Минске 9-10 августа дал показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человек, который...
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