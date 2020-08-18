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«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования

18.08.2020 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автор фейка о погибших протестующих в Минске 9-10 августа дал показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования

Человек, который представился как Сергей Каравай – завотделением медпомощи, сообщил зарубежным журналистам о выдуманном числе погибших в результате беспорядков в Беларуси. Правоохранителям мужчина признался, что не имеет медицинского образования и форму работников скорой помощи надел, боясь за свою жизнь.

«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования

Сергей Каравай:
Подошли ко мне зарубежные телеканалы – два, два или три где-то. Подошли, спросили о ситуации, убитых. Я пояснил, что 9 августа шесть убитых. 10-го эти же телеканалы и другие еще подошли ко мне в пересечении улиц Серебрянка. Я пояснил – семь убитых. На третий раз я пояснил вообще о 21 убитом.

Скажите пожалуйста, откуда вами была взята эта информация, не соответствующая действительности с ваших слов?

«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования

Сергей Каравай:
Эта информация мной была взята по тому увиденному, как ездили скорые медицинские помощи. И все.

То есть эта информация основана на ваших предположениях?

Сергей Каравай:
Да, это только на предположениях.

Люди в материале: Сергей Каравай

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Автор фейка о погибших протестующих в Минске 9-10 августа дал показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человек, который...
 
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