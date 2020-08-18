Предприятия Беларуси работают в штатном режиме

Источник материала: ОНТ

Работа промышленных предприятий не парализована. Загрузка отдельных заводов снижена, однако переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды. Сегодня ситуация стабилизировалась на большинстве крупных предприятий.

Минский тракторный работает не в полную силу, однако дневную норму – а это порядка сотни тракторов – завод выпускает, отгрузки продолжаются. К слову, от ритмичной работы МТЗ зависят почти 3,5 сотни предприятий страны. На БелАЗе – больше девяти тысяч трудящихся. В пик активности бастующих собирались две с половиной сотни. Сегодня завод работает в штатном режиме.

По интернету разлетелась новость об остановке калийного гиганта. Руководство «Беларуськалия» эту информацию опровергает. В то же время загрузка предприятия снижена до 40%. Ситуацией уже воспользовался российский конкурент. «Уралкалий» в последние дни нарастил объёмы поставок. А вот у проходной Минского завода холодильников несколько сотен человек и ни одного сотрудника. Работникам приходится преодолевать путь на «Атлант» сквозь неспокойную толпу. Каждого встречает генеральный директор.

Нормально работает национальный оператор почтовой связи. «Белпочта» принимает и отправляет корреспонденцию в полном объёме. В целом понедельник для предприятий страны называют самым напряжённым. На крупные минские заводы накануне транслировалась встреча Александра Лукашенко с коллективом Минского завода колёсных тягачей. Сегодня активность бастующих, заверяют на предприятиях, пошла на спад.

Власти призывают не допускать остановки производства. Какими бы ни были взгляды рабочих, конвейер не должен останавливаться.

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