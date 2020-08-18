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Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры

18.08.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры

Продюсер Бари Алибасов решил развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, он уже подал заявление на расторжение брака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.

Отмечается, что причиной развода стал конфликт из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила мужу. Ее адвокаты заявили, что она не понимала, какой документ подписала. В итоге Алибасов переписал эту жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. Дочь Федосеевой-Шукшиной после этого заявляла, что спор может обернуться разводом.

Фото: РИА Новости / Петр Чернов


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Продюсер Бари Алибасов решил развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, он уже подал заявление на расторжение брака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на...
 
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