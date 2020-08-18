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Разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам, прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты

18.08.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам, прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты

Противоречат ли акции последних дней нормам Трудового кодекса и разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам? Мы попросили прокомментировать ситуацию в Министерстве труда.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: «Дело в том, что забастовка – это спор между нанимателем и трудовым коллективом, поэтому, конечно же, если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить. По сути, на этом закреплено и законодательство о забастовках, решение тех вопросов, которые решаются непосредственно на предприятии, это, прежде всего, вопросы реализации, либо заключении коллективного договора, либо каких-то иных социально-трудовых вопросов для работников этого предприятия». 

Важный момент: согласно Трудовому кодексу запрещено принуждать к участию в забастовке, о её проведении нанимателя необходимо уведомить за две недели.

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Противоречат ли акции последних дней нормам Трудового кодекса и разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам? Мы попросили прокомментировать ситуацию...
 
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