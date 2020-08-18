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Разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам, прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты
Источник материала: ОНТ
Противоречат ли акции последних дней нормам Трудового кодекса и разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам? Мы попросили прокомментировать ситуацию в Министерстве труда.
Важный момент: согласно Трудовому кодексу запрещено принуждать к участию в забастовке, о её проведении нанимателя необходимо уведомить за две недели.
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Разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам, прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты
Противоречат ли акции последних дней нормам Трудового кодекса и разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам? Мы попросили прокомментировать ситуацию...
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