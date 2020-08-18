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Для работников бастующих предприятий собрали больше миллиона долларов. Кто первым получит помощь

19.08.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 миллиона долларов. Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку от неравнодушных людей и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азот».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тысяч долларов МТЗ, МЗКТ и „Гродно Азоту“», — сообщил Андрей Стрижак, он в числе тех, кто запустил сбор средств для пострадавших и лишившихся работы из-за политических репрессий.

Руководителей других организованных заводских стачкомов просят «срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси».

Андрей Стрижак отмечает, что работникам, которые нуждаются в помощи, нужно перейти по ссылке. Физлиц, которые хотят помочь финансово бастующим работникам, просят перейти по этой ссылке, а организации — по этой.

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — поясняли ранее организаторы сбора.

Также продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает 2,6 миллиона долларов. То есть в общей сложности на помощь пострадавшим от репрессий собрали более 3,7 миллиона долларов.

Как белорусские компании помогают пострадавшим

Неравнодушные белорусы и компании, которые выражают солидарность с пострадавшими из-за репрессий — как из-за физического насилия, так и из-за потери работы по политическим мотивам, — собирают средства для помощи таким людям. К примеру, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив, который был запланирован на август, и перевести выделенные на него деньги на помощь пострадавшим.
Представитель стачсовета МТЗ о забастовке на заводе: Кто-то активно бастует, кто-то — по-итальянски

Еще одна компания решила собрать деньги, но при необходимости готова приобрести конкретные нужные вещи для тех, кто пострадал.

Про желание мирового сообщества помочь пострадавшим белорусам

Ранее 14 августа на видеоконференции министров иностранных дел ЕС обсуждалась ситуация в Беларуси. Линас Линкявичюс из Литвы сообщил, что призвал к созданию фонда ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси, а также к проведению специальной сессии Комитета по правам человека ООН касательно Беларуси, индивидуальным санкциям за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 миллиона долларов....
 
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