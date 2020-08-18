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Для работников бастующих предприятий собрали больше миллиона долларов. Кто первым получит помощь
Источник материала: Tut.by
Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 миллиона долларов. Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку от неравнодушных людей и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азот».
«Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тысяч долларов МТЗ, МЗКТ и „Гродно Азоту“», —
Руководителей других организованных заводских стачкомов просят «срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси».
Андрей Стрижак отмечает, что работникам, которые нуждаются в помощи, нужно перейти
«Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — поясняли ранее организаторы сбора.
Также продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма
Как белорусские компании помогают пострадавшим
Неравнодушные белорусы и компании, которые выражают солидарность с пострадавшими из-за репрессий — как из-за физического насилия, так и из-за потери работы по политическим мотивам, — собирают средства для помощи таким людям. К примеру, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив, который был запланирован на август, и перевести выделенные на него деньги на помощь пострадавшим.
Еще одна компания решила собрать деньги, но при необходимости готова приобрести конкретные нужные вещи для тех, кто пострадал.
Про желание мирового сообщества помочь пострадавшим белорусам
Ранее 14 августа на видеоконференции министров иностранных дел ЕС
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Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 миллиона долларов....
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