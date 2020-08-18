ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»

18.08.2020 22:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На митинг в поддержку мира и стабильности в нашей стране. Новости «24 часа» на СТВ получили кадры из Могилева, где в центр города вышли тысячи жителей региона.

Рабочие предприятий, учителя, врачи, работники культуры. Отец пятерых сыновей сегодня на митинг в поддержку Президента пришел осознанно. 10 лет назад сбылась мечта семьи – открыли агроусадьбу в Могилевском районе. 

Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»

Нельзя быть безразличным, это самое страшное – безразличие. Даже «плохо» можно исправить, а безразличие… Вот этот момент. А они сегодня выжидают момент. Вот эти все силы, которые сегодня хотят всё поломать, всё себе забрать, присвоить всё себе, что мы создавали 26 лет вместе с Батькой. Почему сегодня так? Я поэтому здесь.

Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»

Я вчера со слезами наблюдала, как общались они с министром здравоохранения – без слез смотреть нельзя было. Это же куда годится? Кто вам дал право оскорблять человека, который сегодня столько сделал для здравоохранения, все эти месяцы боролся с этой несчастной инфекцией.

Люди в материале: Дмитрий Маськов, Ирина Кучинская

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На митинг в поддержку мира и стабильности в нашей стране. Новости «24 часа» на СТВ получили кадры из Могилева, где в центр города вышли тысячи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприятия Беларуси работают в штатном режиме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика