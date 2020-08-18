ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси прошли митинги в поддержку действующей власти

18.08.2020 22:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси прошли митинги в поддержку действующей власти

Сегодня вечером сразу после работы белорусы собирались на улицах родных городов, чтобы выразить свою поддержку действующей власти. На главных площадях в унисон звучали голоса тех, кто выступает против расшатывания мира и по-прежнему хочет уверенности в завтрашнем дне и жизни в независимой стране.

В Могилёве тысячи горожан пришли к зданию облисполкома, и видео происходящего там уже разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

О митинге в Старых Дорогах жители тоже говорят как об одном из самых многочисленных. А по центру Гомеля люди пронесли огромный государственный флаг.

Мирные митинги продолжились и в других городах. Со слоганами «Любимую не отдадим», «Беларусь – это мы» и «Не дадим развалить страну» люди провели на улицах несколько часов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером сразу после работы белорусы собирались на улицах родных городов, чтобы выразить свою поддержку действующей власти. На главных площадях в унисон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разрешено ли законом бастовать по политическим мотивам, прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика