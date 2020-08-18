В Беларуси прошли митинги в поддержку действующей власти

Источник материала: ОНТ

Сегодня вечером сразу после работы белорусы собирались на улицах родных городов, чтобы выразить свою поддержку действующей власти. На главных площадях в унисон звучали голоса тех, кто выступает против расшатывания мира и по-прежнему хочет уверенности в завтрашнем дне и жизни в независимой стране.

В Могилёве тысячи горожан пришли к зданию облисполкома, и видео происходящего там уже разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

О митинге в Старых Дорогах жители тоже говорят как об одном из самых многочисленных. А по центру Гомеля люди пронесли огромный государственный флаг.

Мирные митинги продолжились и в других городах. Со слоганами «Любимую не отдадим», «Беларусь – это мы» и «Не дадим развалить страну» люди провели на улицах несколько часов.

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