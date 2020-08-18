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Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей и пообщался с рабочими
18.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Уже несколько дней по стране проходят акции протеста. На них выходят белорусы, кто не доволен результатами. К мирным протестам присоединились и заводчане. Лукашенко обратился к сотрудникам МЗКТ и подчеркнул, что любой работник завода – это часть экономики страны. Если люди будут бастовать, то пострадают предприятия Беларуси.
«Будет у вас завтра Петров, думаете у вас что-то изменится? Как минимум несколько лет придется работать в таком же режиме. В политику хотите, пожалуйста. Но там друге законы. И закон толпы – это из политики. Но там вас президент по плечу не будет гладить. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой вот бодягой. Она нам не нужна», – сказал Александр Лукашенко.
Президент предлагает перераспределить властные полномочия в стране, но не через уличные акции, а путем изменения Конституции. Работа над вариантами основного закона уже идет.
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Президент Беларуси обратился к сотрудникам МЗКТ и подчеркнул, что любой работник завода – это часть экономики страны.
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