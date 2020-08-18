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Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей и пообщался с рабочими

18.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Других выборов не будет, они уже прошли», об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщает «МИР 24».

Уже несколько дней по стране проходят акции протеста. На них выходят белорусы, кто не доволен результатами. К мирным протестам присоединились и заводчане. Лукашенко обратился к сотрудникам МЗКТ и подчеркнул, что любой работник завода – это часть экономики страны. Если люди будут бастовать, то пострадают предприятия Беларуси.

«Будет у вас завтра Петров, думаете у вас что-то изменится? Как минимум несколько лет придется работать в таком же режиме. В политику хотите, пожалуйста. Но там друге законы. И закон толпы – это из политики. Но там вас президент по плечу не будет гладить. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой вот бодягой. Она нам не нужна», – сказал Александр Лукашенко.

Президент предлагает перераспределить властные полномочия в стране, но не через уличные акции, а путем изменения Конституции. Работа над вариантами основного закона уже идет.



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Президент Беларуси обратился к сотрудникам МЗКТ и подчеркнул, что любой работник завода – это часть экономики страны.
 
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