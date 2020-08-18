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Ей приписывают омолаживающие свойства. Агроном рассказал, как собирают спаржевую фасоль под Гомелем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомельском районе приступили к уборке спаржевой фасоли. Культура, в последние годы прочно вошедшая в рацион белорусов, в 2020 году показывает не самую большую урожайность. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сказалось отсутствие осадков во второй половине лета. Тем не менее, аграрии обещают – без фасоли не останемся.
Сергей Хлебоказов говорит: такая уборочная впервые за пять лет. Комбайн приходится вести буквально наощупь.
Сергей Хлебоказов, механизатор КСУП «Брилёво»:
Пылеватый суглинок полностью оправдывает свое название. Отличная почва для овощеводства в обычных условиях в отсутствии влаги превратилась буквально в пыль. По данным гидрометеоцентра, в Гомельском районе зафиксирована климатическая аномалия – так называемая почвенная засуха. Влаги в земле в 7-8 раз меньше нормы.
Александр Запарованный, главный агроном КСУП «Брилёво»:
И все же урожай есть. На этом поле около 50 центнеров с гектара. Фасоль убирают партиями по 10 тонн. Именно столько способна переработать за смену линия заморозки. Главная фишка хозяйства – поля расположены в шаговой доступности.
Ирина Бичан, ведущий инженер КСУП «Брилево»:
Спаржевой фасоли приписывают омолаживающие свойства. Шоковая же заморозка способна сохранить сам продукт в первозданном виде до нового урожая, обеспечивая таким образом его доступность для белорусов круглый год.
Александр Добриян, корреспондент:
В 2020 году здесь планируют заморозить не менее 300 тонн спаржевой фасоли. Главная надежда аграриев на орошаемые поля – урожай на них будет готов чуть позже.
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Новости Беларуси. В Гомельском районе приступили к уборке спаржевой фасоли. Культура, в последние годы прочно вошедшая в рацион белорусов, в 2020 году показывает не...
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