Мировые лидеры интенсивно обсуждают ситуацию в Беларуси





Тем временем Маас обсуждал ситуацию в Беларуси с главой МИД РФ Лавровым после того, как Путин поговорил на белорусскую тему с канцлером ФРГ Меркель.





К тому же после общения с Меркель Путин обсудил этот же вопрос с президентом Франции Макроном и главой Евросовета Шарлем Мешелем.





Известно, что руководство ЕС обсудит ситуацию в нашей стране после президентских выборов 19 августа.

Подробности беседы не публикуются.