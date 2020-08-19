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Мировые лидеры интенсивно обсуждают ситуацию в Беларуси

19.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Беларуси в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.



Об этом сообщил Госдеп США. 

Подробности беседы не публикуются.

Тем временем Маас обсуждал ситуацию в Беларуси с главой МИД РФ Лавровым после того, как Путин поговорил на белорусскую тему с канцлером ФРГ Меркель.

К тому же после общения с Меркель Путин обсудил этот же вопрос с президентом Франции Макроном и главой Евросовета Шарлем Мешелем.

Известно, что руководство ЕС обсудит ситуацию в нашей стране после президентских выборов 19 августа. 
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Беларуси в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.
 
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