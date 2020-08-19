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Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.
19.08.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 июля 2020 17:47 900
Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.
Новый волейбольный сезон в Беларуси стартует 9 сентября матчем за Суперкубок, который опять пройдет на площадке солигорского «Шахтера».
Одно из самых ожидаемых событий года состоит из одного матча между двумя топовыми мужскими командами белорусского чемпионата. На солигорской площадке сразятся ВК «Шахтер» и ВК «Строитель». «Суперкубок» будет проводиться уже в четвертый раз. Его победителем дважды становился «Шахтер». «Строителю» удалось одержать победу один раз.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 июля 2020 17:47 900 Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин...
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