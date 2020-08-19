Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.

Одно из самых ожидаемых событий года состоит из одного матча между двумя топовыми мужскими командами белорусского чемпионата. На солигорской площадке сразятся ВК «Шахтер» и ВК «Строитель». «Суперкубок» будет проводиться уже в четвертый раз. Его победителем дважды становился «Шахтер». «Строителю» удалось одержать победу один раз.



Кстати, в этом году Кубок Республики Беларусь пройдет в Минске. Точные даты его проведения будут известны позже. А Чемпионат Беларуси стартует уже в конце сентября. Сейчас ведется работа по составлению календаря игр.

