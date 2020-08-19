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Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.

19.08.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 июля 2020 17:47 900

Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.

Автор: Эдуард Кидяев.

Новый волейбольный сезон в Беларуси стартует 9 сентября матчем за Суперкубок, который опять пройдет на площадке солигорского «Шахтера».

Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.

Одно из самых ожидаемых событий года состоит из одного матча между двумя топовыми мужскими командами белорусского чемпионата. На солигорской площадке сразятся ВК «Шахтер» и ВК «Строитель». «Суперкубок» будет проводиться уже в четвертый раз. Его победителем дважды становился «Шахтер». «Строителю» удалось одержать победу один раз.

Кстати, в этом году Кубок Республики Беларусь пройдет в Минске. Точные даты его проведения будут известны позже. А Чемпионат Беларуси стартует уже в конце сентября. Сейчас ведется работа по составлению календаря игр.

Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин вновь примет Солигорск.

Источник: bvf.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля 2020 17:47 900 Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин...
 
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