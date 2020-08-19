В Беларуси прошли митинги в поддержку президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В некоторых областных центрах Беларуси – Гомеле и Могилеве – прошли митинги в поддержку президента Александра Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».

Так, в Могилеве сторонники действующего главы государства собрались у здания горисполкома. Перед горожанами выступили чиновники. Всего около десятка спикеров.

Один из участников акции заявил, что в стране нужно все сохранить. «Нам всем нужно объединиться. Нам не нужно разделяться на белых и чёрных, на голубых и красных. Призываю людей включить голову», – обратился мужчина к согражданам.