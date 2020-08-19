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В Беларуси прошли митинги в поддержку президента
19.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В некоторых областных центрах Беларуси – Гомеле и Могилеве – прошли митинги в поддержку президента Александра Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».
Так, в Могилеве сторонники действующего главы государства собрались у здания горисполкома. Перед горожанами выступили чиновники. Всего около десятка спикеров.
Один из участников акции заявил, что в стране нужно все сохранить. «Нам всем нужно объединиться. Нам не нужно разделяться на белых и чёрных, на голубых и красных. Призываю людей включить голову», – обратился мужчина к согражданам.
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Так, в Могилеве сторонники действующего главы государства собрались у здания горисполкома.
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