|
Древнего ракоскорпиона нашли в одной из солигорских шахт. ФОТОФАКТ.
19.08.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 июля 2020 17:10 2640
Древнего ракоскорпиона нашли в одной из солигорских шахт. ФОТОФАКТ.
Ценную находку палеозойской эры обнаружили работники Краснослободского рудника 2 РУ,
Очередным уникальным экспонатом Музея трудовой славы объединения станет найденный 7-сантиметровый ракоскорпион — древнейший обитатель Земли.
Источник: телеграм-канал
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля 2020 17:10 2640 Древнего ракоскорпиона нашли в одной из солигорских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)