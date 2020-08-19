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Древнего ракоскорпиона нашли в одной из солигорских шахт. ФОТОФАКТ.

19.08.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

24 июля 2020 17:10 2640

Древнего ракоскорпиона нашли в одной из солигорских шахт. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Ценную находку палеозойской эры обнаружили работники Краснослободского рудника 2 РУ, сообщил официальный телеграм-канал «Беларуськалия».

Очередным уникальным экспонатом Музея трудовой славы объединения станет найденный 7-сантиметровый ракоскорпион — древнейший обитатель Земли.

Источник: телеграм-канал ОАО “Беларуськалий”

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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24 июля 2020 17:10 2640 Древнего ракоскорпиона нашли в одной из солигорских...
 
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