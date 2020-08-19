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Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 27 июля.

19.08.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


17 июля 2020 16:01 3003

Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 27 июля.

Автор: Эдуард Кидяев.

И снова – часть города без горячей воды! В Солигорске продолжаются сезонные отключения горячей воды. Тепловые сети готовит к работе в грядущий зимний период. Стартует второй этап отключения горячей воды, связанный с проведением гидравлических испытаний.

Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 27 июля.

А теперь не повезло другой части жителей Солигорска. На этот раз в период с 27 июля по 9 августа без горячего водоснабжения останутся дома, запитанных от ТЭС ОАО “Беларуськалий”.

Это микрорайоны № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, частично 14-й, 15, 16, 19, 23 и Покровка. 

Итак, какие же дома останутся без горячего водоснабжения? Ищите свои адреса в списке ниже. 

ул. Строителей, дома № 5, 6а, 7, 8а, 10а, 10б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 40, 41, 42а, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Железнодорожная, дома № 6, 16, 20, 22, 24, 24а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 80, 82, 84;

ул. Козлова, дома № 1, 2, 3, 3б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 32а, 32б, 34, 38, 40, 44, 44а, 44б, 46, 46а, 48, 50, 52, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 62;

ул. Горького, дома № 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 21а, 21б, 23, 24;

ул. Л. Комсомола, дома № 1, 2, 3, 4, 4б, 5, 5б, 6, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85;

ул. Воинов Интернационалистов, дом № 10;

ул. Ленина, дома № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 10б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 19б, 22, 22а, 24, 26, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 49, 55, 59;

ул. Парковая, дома № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 20, 21, 22, 24, 26;

ул. Набережная, дома № 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 24б, 25, 27, 28;

ул. Северная, дома № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 7, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31;

ул. Коммунальная, дома № 7а, 11, 15, 17;

пр. Мира, дома № 1а, 2, 3, 3а, 5а, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 24, 24а, 26, 28;

ул. К. Заслонова, дома № 2, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 54;

ул. Октябрьская, дома № 1, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41;

ул. Гуляева, дома № 1, 3, 5;

ул. Спортивная, дома № 2, 4, 6;

ул. Наруцкого, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8;

ул. Шахтерская, дом № 32а.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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"Солигорск - Новости"

 
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17 июля 2020 16:01 3003 Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует...
 
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