Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 27 июля.

И снова – часть города без горячей воды! В Солигорске продолжаются сезонные отключения горячей воды. Тепловые сети готовит к работе в грядущий зимний период. Стартует второй этап отключения горячей воды, связанный с проведением гидравлических испытаний.

А теперь не повезло другой части жителей Солигорска. На этот раз в период с 27 июля по 9 августа без горячего водоснабжения останутся дома, запитанных от ТЭС ОАО “Беларуськалий”.



Это микрорайоны № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, частично 14-й, 15, 16, 19, 23 и Покровка.



Итак, какие же дома останутся без горячего водоснабжения? Ищите свои адреса в списке ниже.

