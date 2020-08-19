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Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 27 июля.
19.08.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
17 июля 2020 16:01 3003
Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 27 июля.
И снова – часть города без горячей воды! В Солигорске продолжаются сезонные отключения горячей воды. Тепловые сети готовит к работе в грядущий зимний период. Стартует второй этап отключения горячей воды, связанный с проведением гидравлических испытаний.
А теперь не повезло другой части жителей Солигорска. На этот раз в период с 27 июля по 9 августа без горячего водоснабжения останутся дома, запитанных от ТЭС ОАО “Беларуськалий”.
ул. Строителей, дома № 5, 6а, 7, 8а, 10а, 10б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 40, 41, 42а, 43, 45, 47, 49, 51;
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17 июля 2020 16:01 3003 Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует...
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