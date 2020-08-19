Силовики зверски избили у костёла. Ксёндз Павел покаялся на площади в Пинске - храм был закрыт

По словам ксендза, в понедельник 10 августа он находился в Бресте , поехал туда, чтобы повидаться с родственниками. И в это самое время ему позвонил из Пинска прихожанин, просил настоятеля открыть костёл. Мужчина предчувствовал беду. Накануне ночью у здания горисполкома произошло столкновение группы горожан с милицией. И появление в историческом центре, где мирно гуляли люди, большого количества сотрудников силовых структур ничего хорошего не предвещало. Прихожанин полагал, что в случае опасности люди могли бы укрыться в Божьем храме. А он в это время оказался закрыт.





Позже, рассказал ксёндз Павел, выяснилось, что прихожанина зверски избили под дверями костёла. Священник попросил прощение у всех, кто в тот день убегая от ОМОНа, не смог найти себе безопасное укрытие.





18 августа горожане ждали появления на площади Ленина председателя горисполкома, межрайонного прокурора и начальника милиции. Все трое были приглашены. Но не пришли.









Люди хотели услышать от них объяснения по поводу фальсификации результатов президентских выборов и массового избиения мирных горожан работниками силовых структур. Как рассказал участникам митинга уполномоченный от общего собрания участников первого митинга Анатолий Ваткевич, за час до запланированной встречи на площади группе уполномоченных было сообщено, что данное мероприятие является несанкционированным и предупредили об ответственности.





Митинг, тем не менее, состоялся.



