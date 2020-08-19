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Вот такая нынче в Беларуси "санобработка": Купаловский театр заблокировали силовики

19.08.2020 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 августа Купаловский театр в Минске заблокирован и сотрудники не могут в него попасть

Вот такая нынче в Беларуси "санобработка": Купаловский театр заблокировали силовики
Как сообщает nn.by, официальная версия — санитарный день. Если вчера в здании появились силовики, то в среду — люди в спецкостюмах для безопасности во время санобработки. Сообщается о том, что вскрыты все кабинеты, гримерки, забираются документы. Бело-красно-белые флаги сняты со здания театра.

При попытках попасть на работу силовики отказывают сотрудникам без объяснения ситуации, их силой выпихивают за дверь.

Напомним, Минкульт уволил гендиректора Купаловского театра Павла Латушко. Его поддержал весь коллектив. Латушко вошёл в Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской.

"Это беспрецедентная ситуация, чтобы в XXI веке в учреждение культуры вводили силовиков, — говорит Латушко. — О какой свободе искусства и творчества может быть речь в таких условиях?!”.
 
Теги: Минск
 
 
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19 августа Купаловский театр в Минске заблокирован и сотрудники не могут в него попасть
 
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