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Жывет Вейшнория! Гродно добился, чего хотел. Почти
Источник материала: Партизан
Гродно стал первым городом Беларуси, где местные власти пошли на встречу протестующим.
Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН
Горисполком Гродно первым согласился с требованиями, выдвинутыми представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов, политических партий и общественности.
Администрация Гродно объявила о следующих решениях:
Главное же требование - признание выборов недействительными, отставка Лукашенко и руководства ЦИК остались невыполненными.
Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН
Эти решения были озвучены во время очередного митинга в Гродно, собравшем 18 августа около 10 тысяч гродненцев. Ведущий сообщил, что в последние дни трудовые коллективы столкнулись с прессом и шантажом. Со сцены ведущий ещё раз озвучил главные требования - свободу политзаключённым и отставку Лукашенко.
К слову, на центральной площади города каждый день собираются митинги. В понедельник перед площадью выступали чиновники, во вторник же они уже не решились выйти к людям.
Представители власти на митинг не пришли. Но прислали письменный ответ - часть требований выполнено не будет.
Площадь скандирует : "Позор! "
- Что будем делать? - спрашивает представитель "Гродножилстроя".
- Бастовать! - скандирует площадь.
Виктор Шумель еще раз подчеркнул важность забастовки:
- Для диктатуры - это самый действенный способ бороться с незаконной властью. Они сейчас запугивают законами. Но где были их законы, когда наши подписи выбросили в урну, когда с нашими голосами не считались? Когда людей бросали в автозак, избивали там?
- К вам сейчас будут ездить и говорить, что вы подрываете экономику, - продолжает Виктор Шумель. - Вам скажут, что вы отпугиваете инвестора. Но какой инвестор придёт сюда после августа 2020? Вы без власти существовать сможете, власть без вас - нет. Вы опора - власти, вы кормите ее! Никакого страха быть не должно! Только забастовка! Вы не одни, вас большинство.
Городские власти вчера обещали, что никакого давления не будет. Но обещания свои не сдержали, говорит директор спортивного комплекса "Неман ".
Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН
На сцене выступает сотрудница "Гроднопромстрой":
"Мы не прыпынялі страйк, мы вас не кідалі. Нам сёння распавядалі нашыя калегі, як іх спрабавалі падкупіць, прапаноўвалі грошы. Але мы не прадаемся. НІколі!
Нас зараз спрабуюць адправіць у адпачынак за свой рахунак, скінуць на адзін аб'ект, забраць адтуль прарабаў, майстроў, якія падыходзяць да нас і кажуць: "Народ, мы з вамі! Але мы не можам, мы баімся за свае месцы".
Прабачце мяне, колькі б вы ні атрымлівалі, народ не прадаецца, і калі вы з намі — выходзьце з намі на забастоўку!
Зараз я звяртаюся да свайго начальніка, з якім учора праводзілася размова. Каторы ўчора абяцаў не ціснуць на нас, што не будзе ціснуць нашыя забастоўкі. Сёння ён іх цісне, заўтра ён іх будзе ціснуць.
Пра гэта ўжо казалі, калі вы не з намі, то хаця б не будзьце супраць нас! Мы вам вельмі ўдзячныя за ўсё, але ваш час мінае, і калі вы не можаце даць рады, то адыйдзіце ў бок. І дайце тым,хто гэта можа зрабіць. Нас ціснуць, але мы не збіраемся паддавацца. Жыве Беларусь!"
Также Виктор Шумель рассказал о факте подкупа со стороны руководства "Табачной фабрики": "тем, кто откажется бастовать, обещают выплатить 500 рублей".
Журналист и музыкант группы DZIECIUKI Алесь Денисов встал перед гродненцами на колени: "Пожалуйста, не отступайте назад" .
- 12 лет назад у меня была возможность уехать из страны и жить там. Но я выбрал Беларусь. Я прошел все круги ада - это страшно. Но я прошу вас - не гнобите семьи силовиков. И еще одна просьба - не уходите назад. Сейчас вам будут бросать пряники и сосиски в надежде, что вы отступите назад. Так было все 26 лет. Люди боялись и уходили. Я встану перед вами на колени - только не отступайте назад.
Виктор Шумель сообщил, что Национальный забастовочный комитет выделят по 100 000 долларов МТЗ, МКЗТ и "Гродно Азот".
Поддержать гродненцев на митинге приехали музыканты - Лявон вольский и группа "Ляпис Трубецкой".
Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН
Между песнями на сцену вышел отец задержанного гродненца Владимир Тит. Со слов мужчины, его сын был незаконно задержан 12 августа. Заместитель генерального прокурора отменил меру пресечения под стражей для его его сына - он должен был освобождён. Но начальник тюрьмы не выпустил подозреваемого - его не устраивает факсимильная копия, хотя она оформлена надлежащим образом. Добиться освобождения для незаконно задержанного сына Владимир не может до сих пор.
После этого выступления около 200 гродненцев покинули площадь и направились к гродненской тюрьме. Под ее стенами они около 20 минут скандировали "Отпусти!", затем разошлись.
В стачкомитет Гродно подали заявки представители 20 организаций
Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН
На момент 18 августа в стачечный комитет Гродно поданы заявки от работников (инициативных групп) следующих предприятий и организаций:
1. Авиакомпания Гродно, ОАО
2. Автодоктор, ЧУП
3. Агентство Медицинского Маркетинга, ООО
4. Белкард, ОАО
5. Белтапаз, ОАО
6. Белтелеком, РУП
7. Бирета, ЧП
8. ГИАП, ОАО
9. Голдоптима, ООО
10. ГПКО, РУП
11. Гродненские электрические сети, ф-л РУП "Гродноэнерго"
12. ГродноАзот, ОАО
13. Гродногаз, ПУ
14. Гродножилстрой, ОАО
15. Гроднопромстрой, ОАО
16. Радиоволна, ОАО
17. СДЭК, ООО
18. Сидмалэкспресс, ООО
19. с/ш №37, ГУО
20. Терразит Плюс, ООО
21. ЭжениАВАМ, ООО
22. Эрнис, ООО
Сегодня – продолжение национальной забастовки и протестов. Гродненцы собираются приходить к проходным заводов, чтобы поддержать рабочих, а в 19:00 состоится новый митинг на площади Ленина, чтобы подвести итоги дня и обсудить дальнейшие планы.
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Гродно стал первым городом Беларуси, где местные власти пошли на встречу протестующим.
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