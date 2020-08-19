Жывет Вейшнория! Гродно добился, чего хотел. Почти

Горисполком Гродно первым согласился с требованиями, выдвинутыми представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов, политических партий и общественности.

Главное же требование - признание выборов недействительными, отставка Лукашенко и руководства ЦИК остались невыполненными.

Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН





Представители власти на митинг не пришли. Но прислали письменный ответ - часть требований выполнено не будет.

Площадь скандирует : "Позор! "





- Что будем делать? - спрашивает представитель "Гродножилстроя".





- Бастовать! - скандирует площадь.





Виктор Шумель еще раз подчеркнул важность забастовки:





- Для диктатуры - это самый действенный способ бороться с незаконной властью. Они сейчас запугивают законами. Но где были их законы, когда наши подписи выбросили в урну, когда с нашими голосами не считались? Когда людей бросали в автозак, избивали там?





- К вам сейчас будут ездить и говорить, что вы подрываете экономику, - продолжает Виктор Шумель. - Вам скажут, что вы отпугиваете инвестора. Но какой инвестор придёт сюда после августа 2020? Вы без власти существовать сможете, власть без вас - нет. Вы опора - власти, вы кормите ее! Никакого страха быть не должно! Только забастовка! Вы не одни, вас большинство.





Городские власти вчера обещали, что никакого давления не будет. Но обещания свои не сдержали, говорит директор спортивного комплекса "Неман ".









Фото: Сергей Людкевич, БелаПАН





На сцене выступает сотрудница "Гроднопромстрой":

"Мы не прыпынялі страйк, мы вас не кідалі. Нам сёння распавядалі нашыя калегі, як іх спрабавалі падкупіць, прапаноўвалі грошы. Але мы не прадаемся. НІколі!

Нас зараз спрабуюць адправіць у адпачынак за свой рахунак, скінуць на адзін аб'ект, забраць адтуль прарабаў, майстроў, якія падыходзяць да нас і кажуць: "Народ, мы з вамі! Але мы не можам, мы баімся за свае месцы".

Прабачце мяне, колькі б вы ні атрымлівалі, народ не прадаецца, і калі вы з намі — выходзьце з намі на забастоўку!

Зараз я звяртаюся да свайго начальніка, з якім учора праводзілася размова. Каторы ўчора абяцаў не ціснуць на нас, што не будзе ціснуць нашыя забастоўкі. Сёння ён іх цісне, заўтра ён іх будзе ціснуць.

Пра гэта ўжо казалі, калі вы не з намі, то хаця б не будзьце супраць нас! Мы вам вельмі ўдзячныя за ўсё, але ваш час мінае, і калі вы не можаце даць рады, то адыйдзіце ў бок. І дайце тым,хто гэта можа зрабіць. Нас ціснуць, але мы не збіраемся паддавацца. Жыве Беларусь!"

Также Виктор Шумель рассказал о факте подкупа со стороны руководства "Табачной фабрики": "тем, кто откажется бастовать, обещают выплатить 500 рублей".

К слову, на центральной площади города каждый день собираются митинги. В понедельник перед площадью выступали чиновники, во вторник же они уже не решились выйти к людям.