Ситуация стабильная, предприятия работают: переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды

Источник материала: ОНТ

Ситуация стабильная, предприятия работают. Загрузка отдельных заводов снижена, однако переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды – об этом накануне заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Что касается флагманов промышленности, то ситуация следующая. Конвейер Минского тракторного работал не в полную силу, однако дневную норму – а это порядка сотни тракторов – завод выпускал, отгрузки продолжаются. К слову, от ритмичной работы МТЗ зависят почти 3,5 сотни предприятий страны. На БелАЗе – больше 9000 трудящихся. В пик активности бастующих собирались две с половиной сотни. Сегодня завод работает в штатном режиме. По интернету разлетелась новость об остановке калийного гиганта. Руководство «Беларуськалия» эту информацию опровергает. В то же время снижением загрузки предприятия уже воспользовался российский конкурент. «Уралкалий» в последние дни нарастил объёмы поставок. А вот у проходной Минского завода холодильников несколько сотен человек и ни одного сотрудника. Работникам приходится преодолевать путь на «Атлант» сквозь неспокойную толпу. Каждого встречает генеральный директор.

Нормально работает национальный оператор почтовой связи. «Белпочта» принимает и отправляет корреспонденцию в полном объёме. В целом, понедельник для предприятий страны называют самым напряжённым. На крупные минские заводы накануне транслировалась встреча Александра Лукашенко с коллективом Минского завода колёсных тягачей. Активность бастующих, заверяют на предприятиях, постепенно идет на спад.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram