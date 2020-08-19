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Ситуация стабильная, предприятия работают: переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды

19.08.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация стабильная, предприятия работают: переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды

Ситуация стабильная, предприятия работают. Загрузка отдельных заводов снижена, однако переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды – об этом накануне заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Что касается флагманов промышленности, то ситуация следующая. Конвейер Минского тракторного работал не в полную силу, однако дневную норму – а это порядка сотни тракторов – завод выпускал, отгрузки продолжаются. К слову, от ритмичной работы МТЗ зависят почти 3,5 сотни предприятий страны. На БелАЗе – больше 9000 трудящихся. В пик активности бастующих собирались две с половиной сотни. Сегодня завод работает в штатном режиме. По интернету разлетелась новость об остановке калийного гиганта. Руководство «Беларуськалия» эту информацию опровергает. В то же время снижением загрузки предприятия уже воспользовался российский конкурент. «Уралкалий» в последние дни нарастил объёмы поставок. А вот у проходной Минского завода холодильников несколько сотен человек и ни одного сотрудника. Работникам приходится преодолевать путь на «Атлант» сквозь неспокойную толпу. Каждого встречает генеральный директор.

Нормально работает национальный оператор почтовой связи. «Белпочта» принимает и отправляет корреспонденцию в полном объёме. В целом, понедельник для предприятий страны называют самым напряжённым. На крупные минские заводы накануне транслировалась встреча Александра Лукашенко с коллективом Минского завода колёсных тягачей. Активность бастующих, заверяют на предприятиях, постепенно идет на спад. 

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Теги: Новости
 
 
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Ситуация стабильная, предприятия работают. Загрузка отдельных заводов снижена, однако переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды – об этом накануне...
 
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