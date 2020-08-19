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Российские телевизионные наемники прибыли в Беларусь, чтобы «мочить» белорусский народ

19.08.2020 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вместо бастующих белорусских телевизионщиков, уставших врать своему народу, белорусские власти привезли в Минск два самолета российских телевизионных наемников, которые за очень большие деньги теперь будут подавлять протест белорусского народа.

Как рассказала tut.by режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская, сегодня ее и других сотрудников, которые подписали коллективное обращение к руководству не пустили на работу. Вместо них делать телевизионный контент белорусские власти привезли российских специалистов. Именно они теперь будут делать телевизионный контент вместо бастующих телевизионщиков.

Причем, телевизионных российских наемников специально привезли в Минск двумя самолетами. Как говорят сотрудники Белтелерадиокампании, россиянам пообещали очень большие деньги за то, что они будут теперь «мочить» протест белорусского народа.

Между тем, иностранные журналистов из других государств категорически не пускают в Беларусь. Как сообщил Государственный пограничные комитет, 18 августа во въезде в Беларусь ортказали 17 иностранным журналистам, так как они не имеют аккредитации в МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместо бастующих белорусских телевизионщиков, уставших врать своему народу, белорусские власти привезли в Минск два самолета российских телевизионных наемников,...
 
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