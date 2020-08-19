Дракохруст: Тихановская не объявляет себя президентом, потому что Россия сразу введет войска

Недавно Светлана Тихановская заявила, что готова взять на себя роль национального лидера. Однако по мнению Юрия Дракохруста, это непонятный статус, «это не претензия на власть».





Он также отмечает, что провозглашение себя президентом требует международного признания, а «президент, непризнанный миром, — не президент».





«Однако совершенно не очевидно даже, что ее признали бы западные страны. В Венесуэле Хуан Гуайдо был объявлен президентом легитимным органом власти — парламентом. С Тихановской другая ситуация», — считает политический обозреватель.





По мнению Юрия Дракохруста, «если бы западные страны решились на такое признание, а Москва — нет, то Россия ввела бы войска в Беларусь мгновенно, не колеблясь». Он отметил, что «Тихановская это понимает».





«Признание со стороны и Запада и России возможно, но это может произойти только, когда Москва и Запад договорятся об этом», — считает политический обозреватель Радио «Свабода» Юрий Дракохруст.



