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В чем дело? Повторное рассмотрение дела приговоренного к смертной казни перенесено на неопределенное время

19.08.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дата повторного рассмотрения Минским областным судом уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика перенесена на неопределенное время. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Ранее сообщалось, что суд над приговоренным к смертной казни Скундиком состоится 19 августа на выездном заседании в Слуцке. Причина переноса суда пока неизвестна.

6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.
Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик - к смертной казни.

30 июня коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.
 
 
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Дата повторного рассмотрения Минским областным судом уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика перенесена на неопределенное время. Его обвинили в...
 
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