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Лига чемпионов: футболисты брестского «Динамо» дома разгромили «Астану»
Источник материала: ОНТ
Футболисты брестского «Динамо» дома разгромили «Астану» – 6:3 и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Уже в первом тайме чемпионы Беларуси отправили в ворота соперника четыре мяча. Дважды отличился Михаил Гордейчук. Ещё по одному голу провели Кирилл Печенин и Павел Седько. На перерыв соперники ушли при счёте 4:1. За «Астану» мяч забил Марин Томасов. Во второй половине «Динамо» организовало еще два гола в ворота соперника: дубль оформил Абдулайе Диалло – 6:3.
Во втором раунде квалификации брестское «Динамо» сыграет с победителем противостояния «Конах Куэй» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина). Этот матч пройдёт сегодня в Кардиффе. Начало в 21:00.
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Футболисты брестского «Динамо» дома разгромили «Астану» – 6:3 и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Уже в первом тайме чемпионы Беларуси...
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