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17 представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь
19.08.2020 12:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
https://gpk.gov.by
Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналисткой аккредитации.
«18 августа в Национальном аэропорту "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.
В сообщении отмечается, что иностранные журналисты намеревались проникнуть на территорию Беларуси под видом обычных туристов. «Все они рассказывали, что в нашей стране их интересует исключительно посещение различных достопримечательностей, однако обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличной валюты раскрывали истинные намерения, противоречащие белорусскому законодательству», - подчеркивается в сообщении.
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Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналисткой аккредитации.
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