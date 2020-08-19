17 представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

https://gpk.gov.by

Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналисткой аккредитации.

«18 августа в Национальном аэропорту "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

В сообщении отмечается, что иностранные журналисты намеревались проникнуть на территорию Беларуси под видом обычных туристов. «Все они рассказывали, что в нашей стране их интересует исключительно посещение различных достопримечательностей, однако обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличной валюты раскрывали истинные намерения, противоречащие белорусскому законодательству», - подчеркивается в сообщении.