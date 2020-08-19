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Напавшие на магазин бытовой химии в Минске мужчины задержаны - видео
19.08.2020 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудники милиции задержали мужчин, которые вечером 16 августа пытались совершить
В совершении нападения ан магазин подозревается 42-летний ранее судимый минчанин и его 31-летний товарищ. Оба подозреваемых задержаны.
"С их слов, преступление они спланировали заранее и не ожидали, что попадутся, поскольку думали, что все правоохранители отвлечены на события, охватившие нашу страну в последнее время. Поэтому "под шумок" митингов они и решили совершить разбойное нападение", - рассказали в МВД.
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Разбойное нападение неизвестных мужчин на магазин произошло вечером 16 августа, их объявили в розыск. Сотрудникам милиции удалось найти и задержать их. Как...
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