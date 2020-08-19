Напавшие на магазин бытовой химии в Минске мужчины задержаны - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники милиции задержали мужчин, которые вечером 16 августа пытались совершить разбойное нападение на магазин бытовой химии в одном из микрорайонов Минска. Напомним, мужчины, угрожая продавцам горлышком от разбитой бутылки, потребовали деньги из кассы, однако работницы магазины оказали активное сопротивление, а нападавшие сбежали.

В совершении нападения ан магазин подозревается 42-летний ранее судимый минчанин и его 31-летний товарищ. Оба подозреваемых задержаны.

"С их слов, преступление они спланировали заранее и не ожидали, что попадутся, поскольку думали, что все правоохранители отвлечены на события, охватившие нашу страну в последнее время. Поэтому "под шумок" митингов они и решили совершить разбойное нападение", - рассказали в МВД.

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