В Витебске неизвестный камнем разбил личный автомобиль сотрудника ГАИ

Источник материала: Tut.by

Неизвестный повредил личный автомобиль милиционера в Витебске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Утром 17 августа помощник дежурного оперативно-дежурной службы ГАИ заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло. В салоне он обнаружил камень с наклеенным листом бумаги с угрозами.

Следователи возбудили по факту хулиганства уголовное дело.

В милиции напомнили, что за оскорбление, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни сотрудников ОВД предусмотрена уголовная ответственность.