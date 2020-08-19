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В Витебске неизвестный камнем разбил личный автомобиль сотрудника ГАИ
Источник материала: Tut.by
Неизвестный повредил личный автомобиль милиционера в Витебске,
Утром 17 августа помощник дежурного оперативно-дежурной службы ГАИ заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло. В салоне он обнаружил камень с наклеенным листом бумаги с угрозами.
Следователи возбудили по факту хулиганства уголовное дело.
В милиции напомнили, что за оскорбление, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни сотрудников ОВД предусмотрена уголовная ответственность.
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Следователи возбудили по факту хулиганства уголовное дело.
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