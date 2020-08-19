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В Витебске неизвестный камнем разбил личный автомобиль сотрудника ГАИ

19.08.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный повредил личный автомобиль милиционера в Витебске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Утром 17 августа помощник дежурного оперативно-дежурной службы ГАИ заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло. В салоне он обнаружил камень с наклеенным листом бумаги с угрозами.

Следователи возбудили по факту хулиганства уголовное дело.

В милиции напомнили, что за оскорбление, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни сотрудников ОВД предусмотрена уголовная ответственность.

 
Теги: Витебск
 
 
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Следователи возбудили по факту хулиганства уголовное дело.
 
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