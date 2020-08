Над лесным пожаром в США поднялся редкий огненный торнадо

Источник материала: Tut.by

В районе лесного пожара возле американского города Лоялтон, штат Калифорния, заметили редчайший огненный торнадо. Об этом сообщает CNN.

The first 'Fire Tornado' to set off the «fire tornado» warning in history. Incident occurred today in Northen California. #LoyaltonFIRE pic.twitter.com/ISSzR5mVa2