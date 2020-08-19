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ОМОН разгонал протестующих около МТЗ

19.08.2020 13:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники ОМОН разогнали людей, которые протестовали у проходной Минского тракторного завода.

По данным пресс-секретаря МВД Ольга Чемодановой, там «состоялось несанкционированное массовое мероприятие», участники которого «мешали заводчанам пройти на работу». При этом, на опубликованном МВД видео этого не видно..

По данным МВД, правоохранители «предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись», а потом из-за того, что не все прислушались «оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия».

В отношении задержанных составлены административные протоколы за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», сообщается в Телеграм-канале пресс-секретаря МВД.

При этом не уточняется, отпущены ли задержанные ОМОНом.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

 
 
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Сотрудники ОМОН разогнали людей, которые протестовали у проходной Минского тракторного завода.
 
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