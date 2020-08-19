Канцлер Австрии призывает провести новые выборы в Беларуси









Он убеждён, что ЕС должен ввести санкции против представителей власти Беларуси, которые ответственны за насилие в отношении мирных протестующих, оппозиционеров, сообщает apa.at.





19 августа лидеры ЕС в формате видеоконференции обсудят ситуацию в Беларуси. Курц считает, что реакция Брюсселя на события в нашей стране должна быть чёткая, а санкции необходимы. Канцлер Австрии заявил, что необходим диалог между властью и оппозицией в Беларуси.