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Гинекологи: в больницы попадают изнасилованные женщины и мужчины после ИВС

19.08.2020 15:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Врачи-гинекологи из Гродно анонимно сообщили о том, что в больницах города лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины. Сообщает regions.by. 
Ни сами врачи, ни пострадавшие не готовы говорить об этом открыто.

Как рассказали журналистам медики, к ним после нахождения в ИВС поступали 
девушки с разрывами шейки матки. В проктологическом отделении лежат мужчины. Сообщается, что людей насиловали предметами (вероятно, речь про дубинки). 

Врачи сообщают, что у девушек после такого может быть бесплодие. 

О том, что подобные случае были в Минске, официальной информации пока нет. Но пару дней назад минский врач написала вот такой пост в Twitter: 



Фото обложки: инициатива «Фотографы против»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Врачи-гинекологи из Гродно анонимно сообщили о том, что в больницах города лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины. Сообщает regions.by.  Ни сами врачи,...
 
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