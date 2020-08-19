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Гинекологи: в больницы попадают изнасилованные женщины и мужчины после ИВС
Источник материала: KYKY>
Врачи-гинекологи из Гродно анонимно сообщили о том, что в больницах города лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины.
Как рассказали журналистам медики, к ним после нахождения в ИВС поступали
Врачи сообщают, что у девушек после такого может быть бесплодие.
О том, что подобные случае были в Минске, официальной информации пока нет. Но пару дней назад минский врач написала вот такой пост в Twitter:
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Врачи-гинекологи из Гродно анонимно сообщили о том, что в больницах города лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины. Сообщает regions.by. Ни сами врачи,...
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