Гинекологи: в больницы попадают изнасилованные женщины и мужчины после ИВС

Источник материала: KYKY

Врачи-гинекологи из Гродно анонимно сообщили о том, что в больницах города лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины. Сообщает regions.by.

Ни сами врачи, ни пострадавшие не готовы говорить об этом открыто.

Как рассказали журналистам медики, к ним после нахождения в ИВС поступали

девушки с разрывами шейки матки. В проктологическом отделении лежат мужчины. Сообщается, что людей насиловали предметами (вероятно, речь про дубинки).

Врачи сообщают, что у девушек после такого может быть бесплодие.

О том, что подобные случае были в Минске, официальной информации пока нет. Но пару дней назад минский врач написала вот такой пост в Twitter:





Фото обложки: инициатива «Фотографы против»