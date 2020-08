Mark Formelle, Conte и «Лідскае». Как белорусские бренды реагируют на происходящее в стране

Мы выражаем солидарность мирным и сильным белорусам и приняли решение временно не публиковать коммерческий контент. Conte с первого дня основания выступает за честность, справедливость, красоту и мир. Берегите себя! Обещаем вернуться, когда это будет уместным.

