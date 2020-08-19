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Mark Formelle, Conte и «Лідскае». Как белорусские бренды реагируют на происходящее в стране

19.08.2020 15:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если один день протестов еще можно не замечать, то акции, которые длятся больше недели, вряд ли. LADY.TUT.BY проверяет, как белорусские бренды (крупные и не очень) реагируют на происходящее в стране. Кто-то делает это прямо и открыто, кто-то — более незаметно.

Крупные бренды: Mark Formelle, Megatop, Conte

Бренд, чьи носки есть у каждого белоруса, в своем Instagram выразился достаточно лаконично, но емко: «Невозможно оставаться в стороне, когда практически каждая семья Беларуси столкнулась с агрессией и жестоким насилием. Mark Formelle выражает искреннюю поддержку всем пострадавшим».

Куда более развернуто на ситуацию отреагировали в ОАО «Лидское пиво». Производитель отметил, что, хоть один из их принципов — невмешательство в политику, бренд солидарен с каждым мирным белорусом, который открыто заявляет о своей гражданской позиции. Потому что принцип сохранения прав человека — нерушим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калектыў «Лідскага піва» занепакоены падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Кампанія выказвае салідарнасць з грамадзянамі, якія імкнуцца мірным шляхам вырашыць супярэчнасці, што ўзніклі ў беларускім грамадстве. ⠀ Адзін з прынцыпаў Olvi Group ва ўсіх краінах, дзе прадстаўлены канцэрн, — неўмяшанне ў палітыку. Гэты прынцып зафіксаваны ў групавым Кодэксе. Разам з тым, у аснове Кодэкса ляжыць і непарушны прынцып захавання правоў чалавека. Таму мы салідарныя з кожным мірным беларусам, які адкрыта заяўляе пра сваю грамадзянскую пазіцыю, просіць спыніць гвалт і вярнуцца ў прававое поле. ⠀ Вытворчасць кампаніі працуе ў штатным рэжыме ў мэтах забеспячэння грамадзян напоямі жыццёвай неабходнасці (у прыватнасці, пітной вадой). У дадзены момант мы прыпынілі рэкламныя і іміджавыя праекты. Мы вернемся да камунікацыі, калі на парадку дня не будзе настолькі востра стаяць пытанне выканання базавых правоў і свабод людзей. ⠀ Мы шчыра верым, што адкрыты дыялог і сінэргія намаганняў усіх грамадскіх інстытутаў дасць магчымасць дапамагчы пацярпелым і пераадолець сацыяльны крызіс. ⠀ #lidskae #лідскае #лидское

A post shared by ЛІДСКАЕ / ЛИДСКОЕ (@lidskaebeer) on Aug 19, 2020 at 3:06am PDT

Высказался и магазин детской одежды «Буслік», отметив: уже 17 лет члены команды «в некоторой степени причастны к жизни практически всех белорусских семей с детьми». Посыл такой: все мы вышли из одного детского садика, двора, школы, а значит — «братья». Призыв сети магазинов — остановить насилие, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы — сеть детских магазинов Буслiк. Миссия нашей компании — «Мы делаем семью большой и счастливой». И говоря так, мы, конечно же, понимаем не только наши семьи, но и семьи всех белорусов.⠀ ⠀ Вот уже более 17 лет мы в некоторой степени причастны к жизни практически всех белорусских семей с детьми. Коляски, кроватки, подгузники, детское питание, одежда, обувь, игрушки, школьная форма, рюкзаки, канцтовары — мы идём с вами рядом с первого дня и до важного первого сентября. А потому считаем всех белорусских детей немножко своими ❤️⠀ ⠀ За эти 17 лет мы видели много радостных улыбок, слышали много смеха, было и много слез. Мы слышали немало грустных историй и неоднократно помогали — оказывали помощь фондам, помогали в лечении и реабилитации, собирали в школу детей из детдомов. Но никогда нам не было так горько, как сейчас. ⠀ ⠀ Мы обращаемся ко всему обществу — остановите насилие! Нет ничего более ценного чем человеческая жизнь. ⠀ Взгляните в свои детские альбомы — на вас смотрят пухлые розовощекие малыши, озорные мальчишки и девчонки, смышленые школьники, ОКРУЖЁННЫЕ ТАКИМИ ЖЕ РЕБЯТАМИ. Все мы соседи, школьные товарищи, друзья. Мы встречались в кружках и секциях, в походах и в деревне у бабушки. Все мы братья! Вспомните это! Разорвите этот круг насилия! ⠀ ⠀ Белорусы, мы рядом с Вами! Берегите друг друга!⠀

A post shared by Детские магазины Буслiк (@buslik_online) on Aug 17, 2020 at 3:35am PDT

«Сейчас у нашей страны непростые времена. Сильный и независимый, гордый и смелый белорусский народ борется за свои права и свободы. Мы болеем за каждого из нас и требуем остановить насилие!» — так обратился к своим покупателям бренд нижнего белья и трикотажа Serge.

Гродненский бренд Conte «с первого дня основания выступает за честность, справедливость, красоту и мир». Выражая солидарность с мирными и сильными белорусами, команда решила временно не публиковать коммерческий контент из-за его неуместности.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Мы выражаем солидарность мирным и сильным белорусам и приняли решение временно не публиковать коммерческий контент. Conte с первого дня основания выступает за честность, справедливость, красоту и мир. Берегите себя! Обещаем вернуться, когда это будет уместным.

A post shared by CONTE Official (@conteofficial) on Aug 15, 2020 at 3:26am PDT

Российская марка Riche, которая выпускает натуральную косметику, опубликовала фото с мирной акции 16 августа. Под снимком — вопрос: А в каком городе выходили вы?". В свою очередь, голландский бренд Hunkemöller запостил в своем аккаунте фото цветов и подписал: «Беларускія жанчыны, у гэтыя дні вы паказалі такую неверагодную прыгажосць і сілу, што проста захоплівае дух! Мы заўсёды побач з вамі! ❤️ Вы цудоўныя!»

Сеть магазинов обуви Megatop была немногословной, но отметила: свои активности с подписчиками приостанавливает «в связи со сложившейся обстановкой».


Скриншот Instagram

Локальные производители одежды: LSTR, Zen Wear, MUA

Бренд MUA поступил похожим образом: до 19 августа они не работали и «пропали» из лент пользователей. Причина — «прошлая неделя была неожиданной и тяжелой для всех нас».

Свою работу также приостанавливал и магазин Zen Wear. Вот что команда написала по поводу акции 16 августа: «Сегодня произошла большая красивая мечта — Минск дышал свободой. На наших глазах рождается настоящая сплоченная нация со своей сильной идентичностью. Спасибо вам, наши красивые люди, вы воплотили эту мечту!» Сейчас магазин уже работает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня произошла большая красивая мечта — Минск дышал свободой. На наших глазах рождается настоящая сплоченная нация со своей сильной идентичностью. Спасибо вам, наши красивые люди, вы воплотили эту мечту! ⠀ С завтрашнего дня (17.08.2020) наш Z N W R Concept store возобновляет работу. ⠀ Сейчас мы разрабатываем проект по поддержке всех пострадавших от репрессий в Беларуси. Опубликуем его, как только он будет готов. ⠀ --------------- ⠀ Сёння адбылася вялікая прыгожая мара — Мінск дыхаў свабодай. На нашых вачах нараджаецца сапраўдная згуртаваная нацыя са сваёй сільнай ідэнтычнасцю. Дзякуй вам, нашыя прыгожыя людзі, вы ўвасобілі гэтую мару! ⠀ З заўтрашняга дня (17.08.2020) наш Z N W R Concept store аднаўляе працу. ⠀ Зараз мы распрацоўваем праект па падтрымцы ўсіх пацярпелых ад рэпрэсій у Беларусі. Апублікуем яго, як толькі ён будзе гатовы.

A post shared by Z N W R (@znwr.minsk) on Aug 16, 2020 at 12:52pm PDT

Магазин kashulya.by высказался поэтично, написав: «Несмотря на всю ситуацию, как бы это не было тяжело, постепенно входим в рабочий режим. Ведь самая темная ночь перед рассветом».

Дизайнер аксессуаров и одежды Евгений Бычковский из Барановичей выразил свою гражданскую позицию, просто сменив свою аватарку.


Скриншот Instagram

Ну, а магазин LSTR, чья позиция была яркой и заметной еще до выборов, продолжил постить в своем профиле фото с акций протеста (и не только). В день самой крупного митинга (16 августа) точка продаж бренда не работала — «гістарычны дзень».

Очень тонко: постаралась медицинская лаборатория

Медицинская лаборатория «Синэво» поздравила всех с Международным днем молодежи, который отмечается 12 августа. Правда, таким образом, что пользователи тут же стали постить в комментариях бело-красно-белые сердечки в поддержку мирных протестующих. Что на самом деле хотел выразить бренд? Утверждать ничего не будем.

Какие примеры солидарности от брендов видели вы? Рассказывайте в комментариях.

 
Теги: Минск
 
 
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Посмотрели, как отреагировали белорусские производители и бренды на ситуацию, сложившуюся в стране после выборов-2020.
 
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