Mark Formelle, Conte и «Лідскае». Как белорусские бренды реагируют на происходящее в стране

Источник материала: Tut.by

Если один день протестов еще можно не замечать, то акции, которые длятся больше недели, вряд ли. LADY.TUT.BY проверяет, как белорусские бренды (крупные и не очень) реагируют на происходящее в стране. Кто-то делает это прямо и открыто, кто-то — более незаметно.

Крупные бренды: Mark Formelle, Megatop, Conte

Бренд, чьи носки есть у каждого белоруса, в своем Instagram выразился достаточно лаконично, но емко: «Невозможно оставаться в стороне, когда практически каждая семья Беларуси столкнулась с агрессией и жестоким насилием. Mark Formelle выражает искреннюю поддержку всем пострадавшим».

Куда более развернуто на ситуацию отреагировали в ОАО «Лидское пиво». Производитель отметил, что, хоть один из их принципов — невмешательство в политику, бренд солидарен с каждым мирным белорусом, который открыто заявляет о своей гражданской позиции. Потому что принцип сохранения прав человека — нерушим.

Высказался и магазин детской одежды «Буслік», отметив: уже 17 лет члены команды «в некоторой степени причастны к жизни практически всех белорусских семей с детьми». Посыл такой: все мы вышли из одного детского садика, двора, школы, а значит — «братья». Призыв сети магазинов — остановить насилие, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь.

«Сейчас у нашей страны непростые времена. Сильный и независимый, гордый и смелый белорусский народ борется за свои права и свободы. Мы болеем за каждого из нас и требуем остановить насилие!» — так обратился к своим покупателям бренд нижнего белья и трикотажа Serge.

Гродненский бренд Conte «с первого дня основания выступает за честность, справедливость, красоту и мир». Выражая солидарность с мирными и сильными белорусами, команда решила временно не публиковать коммерческий контент из-за его неуместности.

Российская марка Riche, которая выпускает натуральную косметику, опубликовала фото с мирной акции 16 августа. Под снимком — вопрос: А в каком городе выходили вы?". В свою очередь, голландский бренд Hunkemöller запостил в своем аккаунте фото цветов и подписал : «Беларускія жанчыны, у гэтыя дні вы паказалі такую неверагодную прыгажосць і сілу, што проста захоплівае дух! Мы заўсёды побач з вамі! ❤️ Вы цудоўныя!»

Сеть магазинов обуви Megatop была немногословной, но отметила: свои активности с подписчиками приостанавливает «в связи со сложившейся обстановкой».



Скриншот Instagram

Локальные производители одежды: LSTR, Zen Wear, MUA

Бренд MUA поступил похожим образом: до 19 августа они не работали и «пропали» из лент пользователей. Причина — «прошлая неделя была неожиданной и тяжелой для всех нас».

Свою работу также приостанавливал и магазин Zen Wear. Вот что команда написала по поводу акции 16 августа: «Сегодня произошла большая красивая мечта — Минск дышал свободой. На наших глазах рождается настоящая сплоченная нация со своей сильной идентичностью. Спасибо вам, наши красивые люди, вы воплотили эту мечту!» Сейчас магазин уже работает.

Магазин kashulya.by высказался поэтично, написав : «Несмотря на всю ситуацию, как бы это не было тяжело, постепенно входим в рабочий режим. Ведь самая темная ночь перед рассветом».

Дизайнер аксессуаров и одежды Евгений Бычковский из Барановичей выразил свою гражданскую позицию, просто сменив свою аватарку.



Скриншот Instagram

Ну, а магазин LSTR, чья позиция была яркой и заметной еще до выборов, продолжил постить в своем профиле фото с акций протеста (и не только). В день самой крупного митинга (16 августа) точка продаж бренда не работала — «гістарычны дзень».

Очень тонко: постаралась медицинская лаборатория

Медицинская лаборатория «Синэво» поздравила всех с Международным днем молодежи, который отмечается 12 августа. Правда, таким образом, что пользователи тут же стали постить в комментариях бело-красно-белые сердечки в поддержку мирных протестующих. Что на самом деле хотел выразить бренд? Утверждать ничего не будем.

Какие примеры солидарности от брендов видели вы? Рассказывайте в комментариях.