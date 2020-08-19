Mark Formelle, Conte и «Лідскае». Как белорусские бренды реагируют на происходящее в стране

Если один день протестов еще можно не замечать, то акции, которые длятся больше недели, вряд ли. LADY.TUT.BY проверяет, как белорусские бренды (крупные и не очень) реагируют на происходящее в стране. Кто-то делает это прямо и открыто, кто-то — более незаметно.
Крупные бренды: Mark Formelle, Megatop, Conte
Бренд, чьи носки есть у каждого белоруса, в своем Instagram выразился достаточно лаконично, но емко: «Невозможно оставаться в стороне, когда практически каждая семья Беларуси столкнулась с агрессией и жестоким насилием. Mark Formelle выражает искреннюю поддержку всем пострадавшим».
A post shared by Mark Formelle (@markformelle) on Aug 14, 2020 at 7:13am PDT
Куда более развернуто на ситуацию отреагировали в ОАО «Лидское пиво». Производитель отметил, что, хоть один из их принципов — невмешательство в политику, бренд солидарен с каждым мирным белорусом, который открыто заявляет о своей гражданской позиции. Потому что принцип сохранения прав человека — нерушим.
Высказался и магазин детской одежды «Буслік», отметив: уже 17 лет члены команды «в некоторой степени причастны к жизни практически всех белорусских семей с детьми». Посыл такой: все мы вышли из одного детского садика, двора, школы, а значит — «братья». Призыв сети магазинов — остановить насилие, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь.
«Сейчас у нашей страны непростые времена. Сильный и независимый, гордый и смелый белорусский народ борется за свои права и свободы. Мы болеем за каждого из нас и требуем остановить насилие!» — так обратился к своим покупателям бренд нижнего белья и трикотажа Serge.
A post shared by SERGE (@sergefashion) on Aug 14, 2020 at 2:07am PDT
Гродненский бренд Conte «с первого дня основания выступает за честность, справедливость, красоту и мир». Выражая солидарность с мирными и сильными белорусами, команда решила временно не публиковать коммерческий контент из-за его неуместности.
A post shared by CONTE Official (@conteofficial) on Aug 15, 2020 at 3:26am PDT
Российская марка Riche, которая выпускает натуральную косметику, опубликовала фото с мирной акции 16 августа. Под снимком — вопрос: А в каком городе выходили вы?". В свою очередь, голландский бренд Hunkemöller запостил в своем аккаунте фото цветов и подписал: «Беларускія жанчыны, у гэтыя дні вы паказалі такую неверагодную прыгажосць і сілу, што проста захоплівае дух! Мы заўсёды побач з вамі! ❤️ Вы цудоўныя!»
Сеть магазинов обуви Megatop была немногословной, но отметила: свои активности с подписчиками приостанавливает «в связи со сложившейся обстановкой».
Локальные производители одежды: LSTR, Zen Wear, MUA
Бренд MUA поступил похожим образом: до 19 августа они не работали и «пропали» из лент пользователей. Причина — «прошлая неделя была неожиданной и тяжелой для всех нас».
Свою работу также приостанавливал и магазин Zen Wear. Вот что команда написала по поводу акции 16 августа: «Сегодня произошла большая красивая мечта — Минск дышал свободой. На наших глазах рождается настоящая сплоченная нация со своей сильной идентичностью. Спасибо вам, наши красивые люди, вы воплотили эту мечту!» Сейчас магазин уже работает.
A post shared by Z N W R (@znwr.minsk) on Aug 16, 2020 at 12:52pm PDT
Магазин kashulya.by высказался поэтично, написав: «Несмотря на всю ситуацию, как бы это не было тяжело, постепенно входим в рабочий режим. Ведь самая темная ночь перед рассветом».
Дизайнер аксессуаров и одежды Евгений Бычковский из Барановичей выразил свою гражданскую позицию, просто сменив свою аватарку.
Ну, а магазин LSTR, чья позиция была яркой и заметной еще до выборов, продолжил постить в своем профиле фото с акций протеста (и не только). В день самой крупного митинга (16 августа) точка продаж бренда не работала — «гістарычны дзень».
A post shared by LSTR Adziennie (@lstr_adziennie) on Aug 15, 2020 at 11:59pm PDT
Очень тонко: постаралась медицинская лаборатория
Медицинская лаборатория «Синэво» поздравила всех с Международным днем молодежи, который отмечается 12 августа. Правда, таким образом, что пользователи тут же стали постить в комментариях бело-красно-белые сердечки в поддержку мирных протестующих. Что на самом деле хотел выразить бренд? Утверждать ничего не будем.