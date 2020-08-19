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Есть для автомобилистов, средства возвращаются с заправки и ремонта. Какие бонусы могут приносить банковские карты
Источник материала: СТВ
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Сурен Багдасаров:
На одного занятого в экономике страны белоруса приходится три банковские карточки. Всего на руках у жителей нашей страны 15,5 миллионов пластиковых платежных средств. Мотивом для заведения нескольких карточек может быть не только выгода, но и желание обезопасить себя. Сегодня на рынке больше 100 предложений.
Сергей Якутович, начальник управления развития розничных банковских продуктов:
Это в целом, а дальше у каждой карты свои особенности.
Сергей Якутович:
Следующий вопрос: как начисляют проценты на остаток? Здесь тоже все по-разному. Где-то это делают исходя из ежемесячных сумм на карте, где-то из минимального остатка в течение месяца. Важно, чтобы банк был зарегистрирован в системе страхования вкладов, тогда и ваши проценты будут застрахованы.
Сергей Якутович:
А что с кэшбэком? Тут огромное количество вариантов для любых целей. Есть карты для автомобилистов, средства возвращаются с заправки и ремонта. Есть для любителей развлечений с бонусами за походы в рестораны и кинотеатры. Что важно знать?
Сурен Багдасаров:
Отсюда вывод: внимательно изучаем программу лояльности и проверяем те самые исключения, за что вам не начислят баллы. К слову, заработать на онлайн-платежах можно рассчитываясь и кредиткой.
Сурен Багдасаров:
И еще один нюанс: зачастую кэшбэк возвращается при оплате именно картой не через мобильный банк. Есть категория карт, за пользование которыми могут начислять, например, мили авиаперевозчика. Выбирая карту, желательно представлять ее будущие варианты использования, тогда можно заранее посчитать выгоду, вычислив кэшбэк, скидки и бонусы и сравнить стоимость с ценой получения обслуживания.
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Есть для автомобилистов, средства возвращаются с заправки и ремонта. Какие бонусы могут приносить банковские карты
Вероника Кудринецкая, корреспондент:Карта зарплатная, карта для путешествий, карта для похода в магазин, а сколько у вас дебетовых карточек? У Сурена Багдасарова...
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