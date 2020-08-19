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Пытается сам себя убедить: Лукашенко заявил, что его поддерживает "значительная часть населения"

19.08.2020 15:43 — Разное |  
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Лукашенко считает, что имеет поддержку у значительной части населения и ему есть "на кого опереться".

"Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - заявил Лукашенко.

"Власть не находится в одиночестве. Мы абсолютно не одни", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что в ряде городов накануне состоялись митинги в поддержку действующей власти, "в которых приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан". "Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию", - цитирует его interfax.by

Правда, он несколько преувеличил количество своих якобы сторонников и забыл упомянуть что на эти митинги людей сгоняли силой - под угрозой увольнения.

Кстати, посмотрите, как проходил такой митинг в Гомеле
 
 
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Лукашенко считает, что имеет поддержку у значительной части населения и ему есть "на кого опереться".
 
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