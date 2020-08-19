"Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - заявил Лукашенко.





"Власть не находится в одиночестве. Мы абсолютно не одни", - сказал он.





interfax.by Лукашенко напомнил, что в ряде городов накануне состоялись митинги в поддержку действующей власти, "в которых приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан". "Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию", - цитирует его





Правда, он несколько преувеличил количество своих якобы сторонников и забыл упомянуть что на эти митинги людей сгоняли силой - под угрозой увольнения.





Кстати, посмотрите, как проходил такой митинг в Гомеле











