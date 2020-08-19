Где пройдут митинги за безопасность и спокойствие в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мирные митинги за безопасность и спокойствие в Беларуси пройдут 19 августа в регионах и столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех неравнодушных к будущему нашей страны приглашают собираться в центре Логойска, Бобруйска, Борисова и Лунинца. Время начала митингов вы видите на экранах.





В Минске встречи организуют в сквере Жукова и возле станции метро «Могилевская» в 18:00 и 19:00 соответственно. Их лозунг «Не дадим развалить страну!»