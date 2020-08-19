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Испанская «Барселона» объявила о назначении нового главного тренера. Командой будет руководить известный специалист Рональд Куман.

Голландец уже прибыл в Испанию. До подписания контракта с «Барселоной» он возглавлял сборную Нидерландов. За досрочное расторжение соглашения испанский клуб выплатит более 4 млн евро. Со сборной Рональд Куман выходил в финал Лиги наций, в качестве тренера также становился чемпионом Нидерландов. В бытность игроком голландец выступал на позиции защитника. Именно в «Барселоне» он провел самый яркий отрезок карьеры: завоевал Кубок УЕФА, четырежды становился чемпионом Испании.

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