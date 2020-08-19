Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза: «Вернуть людям спокойную страну»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подвел итоги заседания Совета безопасности, в котором по видеосвязи принимали участие и руководители регионов. Глава государства дал конкретные поручения по различным направлениям, они касаются стабилизации обстановки в Беларуси – поддержания правопорядка, обеспечения безопасности, устойчивой работы организаций и предприятий, информирования зарубежных лидеров о ситуации, деятельности СМИ. Об этом информирует БЕЛТА.

Госпогранкомитету:

Президент отметил, что эти деньги в том числе идут на оплату участникам протестов, пусть и не всем.

Глава государства подытожил: органы погранслужбы должны участвовать в перекрытии подобных финансовых каналов и потоков.

Минобороны:

МВД:

Министерству внутренних дел Президент поручил не допускать беспорядков, особенно в Минске.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, с одной стороны, даже хорошо, что граждане страны почувствовали, что именно они могут потерять.

Глава государства также потребовал защитить рабочие коллективы от угроз улицы и шельмования.

Комитету госбезопасности:

Комитету государственной безопасности Президент поручил пресекать действия организаторов беспорядков, а также вскрывать каналы их финансирования.

МИД:

Министерству иностранных дел Александр Лукашенко поручил доводить до руководителей западных стран информацию о ситуации в Беларуси.

СМИ:

Правительству:

Президент поручил правительству обеспечить реализацию поручений по бесперебойной работе предприятий.

По словам Александра Лукашенко, нужно поддержать руководителей предприятий, помочь с организацией производственного процесса.

Глава государства также отметил важность решения повседневных задач.

Фото: БЕЛТА

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