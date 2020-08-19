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Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза: «Вернуть людям спокойную страну»
19.08.2020 17:03 — Разное |
Президент Беларуси Александр Лукашенко подвел итоги заседания Совета безопасности, в котором по видеосвязи принимали участие и руководители регионов. Глава государства дал конкретные поручения по различным направлениям, они касаются стабилизации обстановки в Беларуси – поддержания правопорядка, обеспечения безопасности, устойчивой работы организаций и предприятий, информирования зарубежных лидеров о ситуации, деятельности СМИ. Об этом
Госпогранкомитету:
Президент отметил, что эти деньги в том числе идут на оплату участникам протестов, пусть и не всем.
Глава государства подытожил: органы погранслужбы должны участвовать в перекрытии подобных финансовых каналов и потоков.
Минобороны:
МВД:
Министерству внутренних дел Президент поручил не допускать беспорядков, особенно в Минске.
Александр Лукашенко подчеркнул, что, с одной стороны, даже хорошо, что граждане страны почувствовали, что именно они могут потерять.
Глава государства также потребовал защитить рабочие коллективы от угроз улицы и шельмования.
Комитету госбезопасности:
Комитету государственной безопасности Президент поручил пресекать действия организаторов беспорядков, а также вскрывать каналы их финансирования.
МИД:
Министерству иностранных дел Александр Лукашенко поручил доводить до руководителей западных стран информацию о ситуации в Беларуси.
СМИ:
Правительству:
Президент поручил правительству обеспечить реализацию поручений по бесперебойной работе предприятий.
По словам Александра Лукашенко, нужно поддержать руководителей предприятий, помочь с организацией производственного процесса.
Глава государства также отметил важность решения повседневных задач.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подвел итоги заседания Совета безопасности, в котором по видеосвязи принимали участие и руководители регионов. Глава...
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