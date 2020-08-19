Бузова в сияющем платье восхитила поклонников

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова восхитила поклонников новым образом. Она опубликовала фото в Instagram, где позирует в обтягивающем блестящем платье.

Подписчики звезды пришли в восторг от ее наряда, оставив многочисленные восхищенные комментарии.

Фото: Instagram

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