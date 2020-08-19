|
Бузова в сияющем платье восхитила поклонников
19.08.2020 17:03 — Разное |
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова восхитила поклонников новым образом. Она опубликовала фото в Instagram, где позирует в обтягивающем блестящем платье.
Подписчики звезды пришли в восторг от ее наряда, оставив многочисленные восхищенные комментарии.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова восхитила поклонников новым образом. Она опубликовала фото в Instagram, где позирует в обтягивающем блестящем платье....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)