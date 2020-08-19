Российский космонавт снял видео с группой неопознанных объектов

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Космонавт Иван Вагнер снимал полярное сияние над Антарктидой и увидел пять неопознанных объектов. Россиянин предположил, что это могут быть спутники или метеориты.

Ролик был опубликован в Twitter. В комментарии Вагнер подчеркивает, что неизвестные объекты летели на одинаковом расстоянии друг от друга и параллельным курсом.

Информация была передана руководству Роскосмоса и в Институт космических исследований РАН.

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