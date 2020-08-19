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Сергей Лавров: Россию тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в геополитических целях
19.08.2020 17:03 — Разное |
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия» заявил, что его страну тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в геополитических целях. Текст интервью опубликован на
В Москве встревожены попытками внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки.
Лавров обратил внимание на то, что есть международно-правовые рамки, которыми нужно руководствоваться, чтобы выразить отношение к событиям в той или иной стране.
Однако, отмечает Лавров, Бюро, которое должно наблюдать за выборами, не поехало в Беларусь. Глава МИД РФ не отрицает, что ситуация в республике сейчас тяжелая, но он убежден, что «белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации».
Фото: архив БЕЛТА
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Сергей Лавров: Россию тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в геополитических целях
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия» заявил, что его страну тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в...
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