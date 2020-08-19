ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Лавров: Россию тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в геополитических целях

19.08.2020 17:03 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Сергей Лавров: Россию тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в геополитических целях

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия» заявил, что его страну тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в геополитических целях. Текст интервью опубликован на сайте МИД Российской Федерации.

В Москве встревожены попытками внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки. 

Лавров обратил внимание на то, что есть международно-правовые рамки, которыми нужно руководствоваться, чтобы выразить отношение к событиям в той или иной стране. 

Однако, отмечает Лавров, Бюро, которое должно наблюдать за выборами, не поехало в Беларусь. Глава МИД РФ не отрицает, что ситуация в республике сейчас тяжелая, но он убежден, что «белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации». 

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия» заявил, что его страну тревожат попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси, они осуществляются в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Драма демократического перехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
19.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика