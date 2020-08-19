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Британский принц Гарри возненавидел жизнь в Лос-Анджелесе, куда переехал вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи после ухода из королевской семьи, поэтому они купили дом в другом городе – Монтесито, пишет Us Weekly.

По данным источника, герцог и герцогиня Сассекские переехали в Монтесито в начале июля, до этого они несколько месяцев жили в особняке Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.

Однако принцу Гарри очень не нравилось в Лос-Анджелесе, он ненавидел там абсолютно все, в итоге было решено уехать оттуда.

Сообщается также, что в юности Маркл бывала в Монтесито, ей нравился этот город, но после ухода из королевской семьи она и принц Гарри захотели дать шанс родному городу герцогини – Лос-Анджелесу, поэтому поселились там. При этом принц быстро разочаровался, поскольку ему не хватало приватности, папарацци были просто повсюду.

Новый дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля, располагается в округе Санта-Барбара в 153 км от их прежнего жилья.

«Гарри и Меган посмотрели несколько домов в районе Санта-Барбары, но влюбились в этот, как только увидели, это дом их мечты», – рассказал инсайдер о купленном герцогами доме в Монтесито.

Ранее особняком владел российский банкир Сергей Гришин. В доме 9 спален, 16 ванных комнат, есть теннисный корт, спа-комплекс, кинотеатр, тренажерный зал и игровая комната. Также там есть винный погреб и гараж.

Фото: Getty Images

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