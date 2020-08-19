Политолог: Все должны понимать: оставить Лукашенко у власти - подписать Беларуси смертный приговор

«Беларуськалий» полностью остановил работу, ряд предприятий ушли на забастовку частично, некоторые дали властям время для выполнения требований, главным из которых это отставка Лукашенко и проведение новых президентских выборов.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: способны ли объявления о забастовках на ряде предприятий заставить Лукашенко уйти? поинтересовался у экспертов: способны ли объявления о забастовках на ряде предприятий заставить Лукашенко уйти?





«Чем дольше Лукашенко продолжает контролировать процесс, тем тяжелее будет принудить его уйти в отставку»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что забастовки и уличные протесты пока не привели к заметным результатам.





«Несмотря на расширение забастовок, на присоединение к протестам все больше предприятий, не решены ключевые задачи, как и программа минимум: освобождение всех политзаключенных. Это свидетельствует о том, что система остается стойкой и не прогибается.





Протесты не приводят к захвату органов власти или перехвату политического управления. Мы имеем дело с национальным подъемом, который пока не принимает институциональных форм. Например, Координационный совет формально есть, но реальных действий, ясных предложений от него нет», — сказал Усов.





Политолог считает опасным затягивание процесса транзита власти.





«Думаю, ничего страшного для системы не будет, если забастовки продлятся одну-две недели. Но если забастовки будут продолжаться дольше, то это может привести к обвалу белорусской экономики. В таких условиях даже новая власть будет не в состоянии удержать страну от хаоса. Нужно понимать, что смена власти необходима как можно быстрее», — отметил Усов.





Политолог подчеркнул: «Чем дольше Лукашенко продолжает контролировать процесс, тем тяжелее будет принудить его уйти в отставку».





Лукашенко в понедельник пообещал, что в стране будет принята новая Конституция, которая перераспределит полномочия в пользу других ветвей власти. Стоит ли воспринимать его слова всерьез?





«Это все абсолютная фикция. Если система останется в нынешнем виде, то все манипуляции внутри системы ничего давать не будут. Выборы в парламент также были сфальсифицированы, все органы власти — назначаемы.





Если Лукашенко удержится у власти, никакого перераспределения не будет. Это будет трагедия и катастрофа для белорусского народа. Все, кто сегодня принимает участие в политической борьбе, должны понимать: оставить Лукашенко у власти — это подписать Беларуси смертный приговор.





«Если сам Лукашенко не осознает, что его время пришло, то это должны осознать те, кто находится у власти»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что забастовки на предприятиях могут возыметь желаемый эффект.





«На мой взгляд, важно не объявление забастовки и даже не ее проведение, а постоянное настойчивое давление на Лукашенко. Он сегодня надеется, что рано или поздно волна протестов схлынет и все опять можно будет постепенно вернуть в старое русло.





Но я считаю, что это ему не удастся: протесты будут продолжаться, предприятия от своих требований не откажутся (хотя могут выбрать разные варианты протестов)», — сказал Марголин.









К чему приведет постоянное давление?





«Если сам Лукашенко не осознает, что его время пришло, то это должны осознать те, кто находится у власти и не потерял чувство адекватности. Мы видим структуры, где уже начинаются определенные колебания — в частности, МИД. Сколько времени это займет? Вполне возможно и месяц, и два», — полагает Марголин.





Руководитель Беларуси сказал в понедельник: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Как эксперт относится к этим его словам?





«Вполне серьезно. Вполне может быть, что он при любых условиях не откажется от власти. Значит, должно произойти следующее: в один прекрасный день Лукашенко приходит в свой кабинет, поднимает трубку телефона — а на другом конце провода тишина. То есть если не уходит Лукашенко, то уходит вся его вертикаль, и ему остается только бежать», — сказал Марголин.