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Саша Немо рассказал о своем задержании в Минске 10 августа

19.08.2020 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный певец Саша Немо на своей странице в Instagram рассказал, что был задержан в Минске 10 августа, и провел несколько дней за решеткой одного из столичного РОВД.


Правда, рассказать подробности содержания певец отказался, сообщив лишь, что били больно: «Жёстко, одним словом… Личные вещи, ключи от квартиры, паспорт я по сей день не могу забрать, хотя было две попытки…» 

После освобождения Саша Немо принял участие в самом многочисленном в истории Беларуси митинге возле Стелы в Минске, пишет regions.by
 
Теги: Минск
 
 
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Известный певец Саша Немо на своей странице в Instagram рассказал, что был задержан в Минске 10 августа, и провел несколько дней за решеткой одного из столичного РОВД.
 
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