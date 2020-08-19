Игрок «Динамо-Молодечно» рассказал о том, как его освободили после задержания

Источник материала: Tut.by

Игрок «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов рассказал «Прессболу» о том, как его освободили после задержания ОМОНом .



Фото: Hockey.by

— По следам произошедшего прошел обследование — все нормально. Собственно, как иначе, если я уже на льду? Заодно хочу сказать большое спасибо [гендиректору минского «Динамо»] Дмитрию Юрьевичу Баскову и [начальнику «Динамо-Молодечно»] Дмитрию Михайловичу Мельнику, которые быстро сориентировались и решили все вопросы. Очень им благодарен.

— Но осадочек от произошедшего остался?

— Есть немного. Но идем дальше: моя карьера только начинается, так что сейчас главное — Кубок Салея. А плохое надо забывать.

— И прощать? Нет желания завернуть произошедшее в правовое русло?

— Нет. Только желание еще раз поблагодарить людей, которые помогли в той ситуации.