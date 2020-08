Космонавт снял на видео с борта МКС группу из пяти неопознанных объектов

Источник материала: Tut.by

Снимая полярное сияние над Антарктидой, космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, увидел пять неизвестных объектов. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники. Об этом сообщает ТАСС .

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.