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Группа «Стары Ольса» оставила государственные награды на ступеньках Минкульта
19.08.2020 18:05 — Разное |
В поддержку протестов и в знак солидарности с
Группа «Стары Ольса» — лауреат Национальной музыкальной премии Республики Беларусь. Но в свете последних событий коллектив решил отказаться от наград. Ребята поделились:
— Пасля таго, як дзяржава пачала адкрыты генацыд свайго ж народу, мы лічым за ганьбу мець узнагароды ад такой дзяржавы. І таму статуэтку і грамату мы прынеслі аддаць і пакінуць у Міністэрстве культуры назаўжды.
Напомним, что 12 августа знаменитый российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков
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Белорусская группа «Стары Ольса» в поддержку протестов и в знак солидарности с Купаловским театром отказалась от государственных наград. Их музыканты оставили на...
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