ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группа «Стары Ольса» оставила государственные награды на ступеньках Минкульта

19.08.2020 18:05 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

В поддержку протестов и в знак солидарности с Купаловским театром белорусская группа «Стары Ольса» отказалась от государственных наград. Их музыканты оставили на ступеньках Министерства культуры. Информация появилась в соцсетях коллектива.


«Стары Ольса». Фото: vk.com/stary_olsa

Группа «Стары Ольса» — лауреат Национальной музыкальной премии Республики Беларусь. Но в свете последних событий коллектив решил отказаться от наград. Ребята поделились:

— Пасля таго, як дзяржава пачала адкрыты генацыд свайго ж народу, мы лічым за ганьбу мець узнагароды ад такой дзяржавы. І таму статуэтку і грамату мы прынеслі аддаць і пакінуць у Міністэрстве культуры назаўжды.

Напомним, что 12 августа знаменитый российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко.

Читайте также
«Посвящаю трек людям, сотни тысяч которых увидел на улицах». Виталий Артист выпустил новую песню
«Что тебе снится, Саша?» Рита Дакота выпустила песню «Уходи»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская группа «Стары Ольса» в поддержку протестов и в знак солидарности с Купаловским театром отказалась от государственных наград. Их музыканты оставили на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi сделала игровой компьютер за 260 долларов, который удивляет характеристиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
19.08.2020

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика