Группа «Стары Ольса» оставила государственные награды на ступеньках Минкульта

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В поддержку протестов и в знак солидарности с Купаловским театром белорусская группа «Стары Ольса» отказалась от государственных наград. Их музыканты оставили на ступеньках Министерства культуры. Информация появилась в соцсетях коллектива.



«Стары Ольса». Фото: vk.com/stary_olsa

Группа «Стары Ольса» — лауреат Национальной музыкальной премии Республики Беларусь. Но в свете последних событий коллектив решил отказаться от наград. Ребята поделились:

— Пасля таго, як дзяржава пачала адкрыты генацыд свайго ж народу, мы лічым за ганьбу мець узнагароды ад такой дзяржавы. І таму статуэтку і грамату мы прынеслі аддаць і пакінуць у Міністэрстве культуры назаўжды.

Напомним, что 12 августа знаменитый российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко.

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