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Журналисты в восторге от авиасима Microsoft Flight Simulator, а геймеры — нет

19.08.2020 20:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вышел масштабный авиасимулятор Microsoft Flight Simulator. Как это часто бывает, мнения профильных журналистов и обычных геймеров разделились. Первые захвалили проект. В настоящее время на Metacritic у него рейтинг 93%, абсолютно все рецензии положительные. Игроки же многим остались недовольны.

В рецензиях нахваливают графику Microsoft Flight Simulator, детализацию мира и кабин самолетов, а также отличную оптимизацию. Все сходятся во мнении, что это лучший авиасимулятор гражданских самолетов за всю историю компьютерных игр.

А вот игроки жалуются. Большинство не устраивает чересчур долгая загрузка игры в Steam — несмотря на высокую скорость соединения, у многих 100 ГБ, которые занимает Microsoft Flight Simulator, загружаются более десяти часов. Кроме того, есть претензии к чересчур аркадной физической модели.

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Вышел масштабный авиасимулятор Microsoft Flight Simulator. Как это часто бывает, мнения профильных журналистов и обычных геймеров разделились. Первые захвалили проект. В...
 
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