Журналисты в восторге от авиасима Microsoft Flight Simulator, а геймеры — нет

Источник материала: Onliner

Вышел масштабный авиасимулятор Microsoft Flight Simulator. Как это часто бывает, мнения профильных журналистов и обычных геймеров разделились. Первые захвалили проект. В настоящее время на Metacritic у него рейтинг 93%, абсолютно все рецензии положительные. Игроки же многим остались недовольны.

В рецензиях нахваливают графику Microsoft Flight Simulator, детализацию мира и кабин самолетов, а также отличную оптимизацию. Все сходятся во мнении, что это лучший авиасимулятор гражданских самолетов за всю историю компьютерных игр.

А вот игроки жалуются. Большинство не устраивает чересчур долгая загрузка игры в Steam — несмотря на высокую скорость соединения, у многих 100 ГБ, которые занимает Microsoft Flight Simulator, загружаются более десяти часов. Кроме того, есть претензии к чересчур аркадной физической модели.