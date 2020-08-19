Латушко: В органах власти Беларуси есть итальянская забастовка!

euroradio.fm Фактически это начало нового белорусского политика. Латушко высказалинтересное мнение по поводу забастовок в нашей стране, пишет

"Фактически, сейчас идёт итальянская забастовка. Итальянская забастовка в структурах администрации президента, в структурах правительства, что проявляется в очень вялом, медленном выполнении поручений, в нереагировании или в медленном реагировании на те проблемные ситуации, которые возникают в обществе. Потому что... Я себе не могу представить, как руководитель с большим стажем, что, когда есть кризис в стране, когда кризис в обществе, когда массово люди сотнями тысяч выходят на улицы, манифестуют, представляют своё мнение, когда экономика находится под угрозой, а чиновники просто прогуливаются по улицам, не предпринимают никаких реальных действий. Не появляются в тех учреждениях, где возникают конфликтные ситуации.





В органах власти есть итальянская забастовка! Те звонки, которые я получил за вчерашний день, также свидетельствуют, что многие чиновники высокого уровня попытались откреститься от тех правовых решений, которые были приняты вчера. Они, фактически, пытаются извиниться или, может быть, создать платформу на будущее".



