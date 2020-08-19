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Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебская область близка к завершению уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собрать зерновые осталось чуть менее чем на 30 % площадей. В темпах уборки лидирует Оршанский район. Именно здесь намолотили 100 тысяч тонн зерна. А это десятая часть от общего каравая Придвинского края.
Михаил Гурский на агрокомбинат «Юбилейный» приехал 6 лет назад из Дубровенского района. И ни разу не пожалел, что перевез семью в деревню под Оршей и прочно осел в белорусской глубинке. Работать на земле мужчине не в новинку: с 14 лет он и еще три брата помогали отцу-комбайнеру. А позже все вместе сменили в сельском хозяйстве отца-пенсионера.
Михаил Гурский, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:
Пятую часть от всех зерновых и зернобобовых Оршанского района убирают аграрии «Юбилейного». В 2020 году планируют намолотить под 30 тысяч. Плюс рапс, горох – урожая точно хватит, чтобы накормить хозяйство. А оно немалое – 29 тысяч свиней и 6 тысяч крупного рогатого скота.
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Анастасия Бут, корреспондент:
На севере страны Орша стабильно выходит в лидеры сразу по ряду показателей. Например, именно здесь первыми в регионе намолотили 100 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже на высоте – почти 43 центнера с гектара.
Андрей Рыжиков, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома:
Оршанцы намерены объявить о завершении уборочной уже через неделю – опять же первыми в области. Впрочем, сегодня это зависит исключительно от погоды. На нее надеются и аграрии всего северного региона – окончание кампании намечено на 25 августа.
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Новости Беларуси. Витебская область близка к завершению уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрать зерновые осталось чуть менее...
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