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Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебская область близка к завершению уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Собрать зерновые осталось чуть менее чем на 30 % площадей. В темпах уборки лидирует Оршанский район. Именно здесь намолотили 100 тысяч тонн зерна. А это десятая часть от общего каравая Придвинского края.

О передовом опыте аграриев севера страны – Анастасия Бут.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Михаил Гурский на агрокомбинат «Юбилейный» приехал 6 лет назад из Дубровенского района. И ни разу не пожалел, что перевез семью в деревню под Оршей и прочно осел в белорусской глубинке. Работать на земле мужчине не в новинку: с 14 лет он и еще три брата помогали отцу-комбайнеру. А позже все вместе сменили в сельском хозяйстве отца-пенсионера.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Михаил Гурский, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:
Хорошее хозяйство, хорошая зарплата, хороший коллектив, в котором и всегда можно поговорить, и помогут, и расскажут все. Жилье предоставляется. Пожалуйста, работаешь 5-6 лет – выкупай, приватизируй, работай дальше. В моих планах приватизация жилья. Остаемся, работаем, живем. Думаю, навсегда. Никуда уже не поеду.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Пятую часть от всех зерновых и зернобобовых Оршанского района убирают аграрии «Юбилейного». В 2020 году планируют намолотить под 30 тысяч. Плюс рапс, горох – урожая точно хватит, чтобы накормить хозяйство. А оно немалое – 29 тысяч свиней и 6 тысяч крупного рогатого скота.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
На сегодня все полученное зерно и рапсовое, и зерновые культуры, горох и бобовые будет храниться на комбинате. Большой плюс в том, что мы контролируем качество зерна при хранении (все параметры хранения, температурные и тепловые режимы), своевременно организовываем продувку емкостей. Это очень качественное прекрасное зерно для корма.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Анастасия Бут, корреспондент:
Бонус нынешней уборочной кампании – низкая влажность зерна. А значит, что сушить его круглыми сутками, как это делали в предыдущие годы, нет необходимости. Соответственно, каждое хозяйство в Витебской области только на этом пункте расходов экономит сотни тысяч рублей.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

На севере страны Орша стабильно выходит в лидеры сразу по ряду показателей. Например, именно здесь первыми в регионе намолотили 100 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже на высоте – почти 43 центнера с гектара.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Андрей Рыжиков, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома:
Во-первых, по Орше принят указ Президента 506-й и постановление № 58. Оршанский район на особом счету. Выделяются бюджетные деньги на покупку удобрений. Вот буквально вчера-сегодня получаем 20 новых комбайнов «Полесье-1218». И так в районе за прошлый год закуплено более 150 единиц разной техники сельскохозяйственной. Людей хватает. Привлекаем из промышленных организаций Орши и Оршанского района. Где-то порядка 50 человек.

Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Оршанцы намерены объявить о завершении уборочной уже через неделю – опять же первыми в области. Впрочем, сегодня это зависит исключительно от погоды. На нее надеются и аграрии всего северного региона – окончание кампании намечено на 25 августа.  

Люди в материале: Михаил Гурский, Александр Фирсин, Анастасия Бут, Андрей Рыжиков

 
 
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Новости Беларуси. Витебская область близка к завершению уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрать зерновые осталось чуть менее...
 
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